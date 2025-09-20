Histórico! Bahia aplica 28 gols em um único jogo no Campeonato Baiano - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Bahia aplicou uma goleada impiedosa neste sábado, 20, diante do Botafogo-BA. Com uma atuação avassaladora, em duelo válido pelo Campeonato Baiano Feminino, as Mulheres de Aço venceram as adversárias por 28 a 0 — registrando a maior goleada da história do clube na modalidade — e mantiveram 100% de aproveitamento na competição estadual.

O grande destaque da tarde foi Gica, artilheira da partida com nove gols, incluindo um golaço de fora da área que encobriu a goleira adversária. Luana também brilhou, marcando cinco vezes e distribuindo assistências, enquanto Vilma balançou as redes em três oportunidades.

A partida ainda foi marcada por um feito especial: a zagueira Aila completou 100 jogos com a camisa tricolor e deixou sua marca no placar, anotando um dos gols do massacre.

A lista de artilheiras do confronto foi extensa: Gica (9), Luana (5), Vilma (3), Cassia, Wendy, Índia, Kaiuska (2), Aila, Juliana, Ju Oliveira.

As Mulheres de Aço entraram em campo com: Isa Cruz; Ary (Dan), Aila, Isa Fernandes e Índia; Suelen (Ju Oliveira), Luana e Cassia (Wendy/Barbosa); Gica, Juliana (Vilma) e Rhaizza (Kaiuska).

O próximo desafio do Bahia será pelas quartas de final da Copa do Brasil. A equipe encara o Red Bull Bragantino na quarta-feira, 24, às 15h30, em Bragança Paulista.