ESPORTES

Juba na seleção? Ancelotti virá a Salvador para Bahia x Palmeiras

De olho nos talentos do Esquadrão, Ancelotti acompanha Bahia x Palmeiras e prepara a seleção para amistosos na Ásia

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

20/09/2025 - 11:01 h
Luciano Juba - Bahia x Fluminense (28/08/2025)
Luciano Juba - Bahia x Fluminense (28/08/2025)

Após a estreia de Jean Lucas na seleção, o técnico Carlo Ancelotti voltará a Salvador para avaliar o time tricolor. A comissão técnica da Seleção Brasileira estará presente no jogo entre Bahia e Palmeiras, na Arena Fonte Nova, no próximo domingo (28).

Veremos mais um jogador do Esquadrão com a camisa verde e amarela?

Durante as especulações que antecederam a última convocação da seleção, os nomes mais cotados pelos torcedores do Bahia eram Luciano Juba, Caio Alexandre e o próprio Jean Lucas, que representou o tricolor nos últimos jogos da seleção.

Preparação para os amistosos internacionais

Com os próximos confrontos se aproximando, a seleção volta a analisar os jogadores brasileiros para montar o time que disputará amistosos e seguirá na preparação para a Copa do Mundo de 2026.

O técnico estará presente em seis jogos antes do início dos preparativos para Coreia do Sul x Brasil (10/10) e Japão x Brasil (14/10), onde poderemos ver mais rostos do Bahia vestindo a amarelinha.

Agenda de jogos que Ancelotti acompanhará:

  • Flamengo x Vasco da Gama: 21/09 - 17h30 (Maracanã)
  • Palmeiras x River Plate: 24/09 - 21h30 (Allianz Parque)
  • São Paulo x LDU Quito: 25/09 - 19h (Morumbi)
  • Vasco da Gama x Cruzeiro: 27/08 - 18h30 (São Januário)
  • Bahia x Palmeiras: 28/09 - 16h (Fonte Nova)
  • Corinthians x Flamengo: 28/09 - 20h30 (Neo Química Arena)

O Departamento de Seleções estará presente em partidas no Brasil e na Europa, incluindo jogos do Brasileirão, da Libertadores, da Champions League e de outros campeonatos nacionais de destaque.

Quem observa os jogadores do Brasil

Para analisar os atletas que atuam no Brasil, a comissão técnica contará com Rodrigo Caetano (coordenador executivo), Cícero Souza (gerente de Seleções), Juan Santos (coordenador técnico), Bruno Baquete e Thomaz Araújo (analistas de desempenho), Cristiano Nunes (preparador físico) e Taffarel (coordenador da preparação de goleiros).

