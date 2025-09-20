ESPORTES
Juba na seleção? Ancelotti virá a Salvador para Bahia x Palmeiras
De olho nos talentos do Esquadrão, Ancelotti acompanha Bahia x Palmeiras e prepara a seleção para amistosos na Ásia
Por Iarla Queiroz
Após a estreia de Jean Lucas na seleção, o técnico Carlo Ancelotti voltará a Salvador para avaliar o time tricolor. A comissão técnica da Seleção Brasileira estará presente no jogo entre Bahia e Palmeiras, na Arena Fonte Nova, no próximo domingo (28).
Veremos mais um jogador do Esquadrão com a camisa verde e amarela?
Durante as especulações que antecederam a última convocação da seleção, os nomes mais cotados pelos torcedores do Bahia eram Luciano Juba, Caio Alexandre e o próprio Jean Lucas, que representou o tricolor nos últimos jogos da seleção.
Preparação para os amistosos internacionais
Com os próximos confrontos se aproximando, a seleção volta a analisar os jogadores brasileiros para montar o time que disputará amistosos e seguirá na preparação para a Copa do Mundo de 2026.
O técnico estará presente em seis jogos antes do início dos preparativos para Coreia do Sul x Brasil (10/10) e Japão x Brasil (14/10), onde poderemos ver mais rostos do Bahia vestindo a amarelinha.
Agenda de jogos que Ancelotti acompanhará:
- Flamengo x Vasco da Gama: 21/09 - 17h30 (Maracanã)
- Palmeiras x River Plate: 24/09 - 21h30 (Allianz Parque)
- São Paulo x LDU Quito: 25/09 - 19h (Morumbi)
- Vasco da Gama x Cruzeiro: 27/08 - 18h30 (São Januário)
- Bahia x Palmeiras: 28/09 - 16h (Fonte Nova)
- Corinthians x Flamengo: 28/09 - 20h30 (Neo Química Arena)
O Departamento de Seleções estará presente em partidas no Brasil e na Europa, incluindo jogos do Brasileirão, da Libertadores, da Champions League e de outros campeonatos nacionais de destaque.
Quem observa os jogadores do Brasil
Para analisar os atletas que atuam no Brasil, a comissão técnica contará com Rodrigo Caetano (coordenador executivo), Cícero Souza (gerente de Seleções), Juan Santos (coordenador técnico), Bruno Baquete e Thomaz Araújo (analistas de desempenho), Cristiano Nunes (preparador físico) e Taffarel (coordenador da preparação de goleiros).
