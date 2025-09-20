Menu
HOME > ESPORTES
INUSITADO

Fruta atinge carros durante prova da F1

Carros de Fernando Alonso, da Aston Martin, e Franco Colapinto, da Alpine, foram atingidos aparentemente por uma maçã

Redação

Por Redação

20/09/2025 - 13:19 h
Apesar do impacto, equipes confirmaram que não houve qualquer dano nos carros
Apesar do impacto, equipes confirmaram que não houve qualquer dano nos carros

O terceiro treino livre para o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, disputado neste sábado, 20, em Baku, ficou marcado por um episódio incomum.

Os carros dos pilotos Fernando Alonso, da Aston Martin, e Franco Colapinto, da Alpine, foram atingidos por uma fruta, aparentemente uma maçã, que caiu sobre seus carros durante a sessão no Azerbaijão.

"Parece que bati em uma fruta, ou algo assim. Parecia uma maçã, que caiu de uma árvore”, relatou Colapinto pelo rádio.

Apesar do impacto, as equipes confirmaram que não houve qualquer dano nos carros, e os pilotos seguiram normalmente para a classificação. Colapinto também comentou que não percebeu consequências no desempenho do veículo após o incidente.

As imagens da transmissão mostram que o Circuito Urbano de Baku, localizado na capital do Azerbaijão, é cercado por árvores, o que poderia explicar a origem da fruta na pista.

Nas redes sociais, a Alpine, equipe de Esteban Ocon e Pierre Gasly, ironizou o episódio ao publicar a frase “Coisas que você nunca ouviu pelo rádio antes”.

Verstappen na pole

A classificação para o GP do Azerbaijão, neste sábado, 20, foi marcada por chuva, bandeiras vermelhas e acidentes, mas terminou com Max Verstappen confirmando a pole position.

O tricampeão mundial da Red Bull registrou o melhor tempo no Q3, seguido por Carlos Sainz, da Ferrari, em segundo, e pelo neozelandês Liam Lawson, da RB, em um inesperado terceiro lugar.

O brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu avançar ao Q2 e fechou sua participação em 13º, mostrando consistência mesmo diante das dificuldades com a temperatura dos pneus.

A prova está marcada para este domingo, 21, às 8h da manhã, horário de Brasília.

