PEC DA BLINDAGEM

Daniela Mercury confirma presença em ato contra anistia em Salvador

Manifestação marcada para 9h, vai ser realizada ainda em outras capitais

Redação

Por Redação

20/09/2025 - 12:00 h
Daniela
Daniela -

Integrantes da cena política, artística e da agitação cultural baiana, vão se reunir neste domingo, 21, no Morro do Cristo, em Salvador, para uma manifestação contra o projeto de lei que prevê anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. A cantora Daniela Mercury confirmou presença no evento. O ato, marcada para 9h, vai ser realizado em outras capitais do Brasil.

As críticas à PEC da Blindagem, aprovada pela Câmara dos Deputados, está entre as reivindicações dos manifestantes.

Em Salvador, apoiam o movimento a Mídia Ninja, Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, Seremos Resistência e CTB-BA.

A nota da organização do evento diz que "não se pode anistiar golpistas e proteger políticos que atentaram contra a Constituição, bem como contra os direitos do povo”.

Cristo da Barra daniela mercury manifestação movimento pec da blindagem Salvador sem anistia

Ver todas

