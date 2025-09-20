PEC DA BLINDAGEM
Daniela Mercury confirma presença em ato contra anistia em Salvador
Manifestação marcada para 9h, vai ser realizada ainda em outras capitais
Por Redação
Integrantes da cena política, artística e da agitação cultural baiana, vão se reunir neste domingo, 21, no Morro do Cristo, em Salvador, para uma manifestação contra o projeto de lei que prevê anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. A cantora Daniela Mercury confirmou presença no evento. O ato, marcada para 9h, vai ser realizado em outras capitais do Brasil.
Leia Também:
As críticas à PEC da Blindagem, aprovada pela Câmara dos Deputados, está entre as reivindicações dos manifestantes.
Em Salvador, apoiam o movimento a Mídia Ninja, Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, Seremos Resistência e CTB-BA.
A nota da organização do evento diz que "não se pode anistiar golpistas e proteger políticos que atentaram contra a Constituição, bem como contra os direitos do povo”.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes