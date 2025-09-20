Menu
MUNDO
SANTUÁRIO

Machu Picchu pode deixar de ser uma das 7 Maravilhas do Mundo

Motivos abrangem turismo excessivo, falta de políticas consistentes de conservação e conflitos sociais, entre outros fatores

Redação

Por Redação

20/09/2025 - 10:46 h | Atualizada em 22/09/2025 - 10:43
Machu Picchu
Machu Picchu -

Em 2007, o santuário inca de Machu Picchu, no Peru, foi eleito uma das Novas 7 Maravilhas do Mundo após receber mais de 100 milhões de votos em uma competição.

Agora, o projeto New7Wonders, responsável pela votação, alerta que o local corre o risco de perder a “credibilidade” como uma das maravilhas devido ao turismo excessivo, à falta de políticas consistentes de conservação e a conflitos sociais, entre outros fatores.

Em comunicado, a organização afirmou que tudo depende dos “principais tomadores de decisão” do país, que já receberam propostas para implementar um plano de transformação estratégica para o sítio.

“A designação implica um compromisso compartilhado com a conservação e a gestão responsável do local, além da aplicação de padrões internacionais de preservação e manejo”, dizia a nota.

Caças russos invadem a Estônia e são interceptados pela Otan
Caio Bonfim é ouro na marcha atlética no Mundial de Atletismo
Indicações ao STF vão ser por vencedor das eleições presiênciais 2026

Questionada se Machu Picchu poderia perder seu posto na lista e se outro destino poderia substituí-lo, a New7Wonders disse à CNN internacional que ainda é cedo para discutir qual seria o processo, como funcionaria ou mesmo se isso chegaria a acontecer.

Machu Picchu foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 1983. Essa designação, no entanto, não está em risco, já que não tem relação com a campanha das Novas 7 Maravilhas.

O Ministério da Cultura do Peru não comentou diretamente a declaração da New7Wonders. Algumas horas depois, porém, publicou no X (antigo Twitter) que a Unesco, agência cultural da ONU (Organização das Nações Unidas), é “o único órgão competente para promover a identificação, proteção e preservação do patrimônio cultural e natural”.

A pasta afirmou ainda que a “preservação e proteção” de Machu Picchu “não estão sendo violadas” e que o santuário não consta na Lista de Patrimônio Mundial em Perigo da Unesco. Acrescentou também que, durante a 47ª reunião do Comitê de Patrimônio Mundial, em julho, em Paris, a Unesco “valorizou os avanços na gestão de visitantes e a implementação de ferramentas de monitoramento e conservação do santuário histórico de Machu Picchu”.

x