Caio Bonfim é ouro na marcha atlética no Mundial de Atletismo

Na noite desta sexta-feira, 19, Caio Bonfim, que foi prata na marcha atlética, em Paris 2024, fez uma grande corrida de recuperação e conquistou o ouro nos 20km do Mundial de Atletismo, no Japão.

Sendo assim, uma semana depois de ser prata nos 35km, o marchador brasileiro Caio Bonfim escreveu mais um ponto positivo na história.

Conquistas

O candango de Sobradinho deixou Claudinei Quirino para trás e se tornou, isoladamente, o brasileiro com mais pódios em edições do Mundial de Atletismo — agora são quatro. O marchador já tinha sido bronze nos 20km em Londres 2017 e Budapeste 2023 e prata nos 35km em Tóquio 2025.

Além disso, com as duas medalhas de Bonfim e a prata de Alison do Santos, o Piu, nos 400 metros com barreira, o Brasil já tem em Tóquio 2025 o melhor desempenho da história do país em um Mundial de Atletismo, superando Sevilla 1999, quando teve duas pratas e um bronze.

Caio Bonfim é ainda apenas o terceiro brasileiro a ser campeão mundial de Atletismo. Ele repete Fabiana Murer, ouro no salto com vara em Daegu 2011, e o próprio Piu, ouro nos 400 metros com barreira em Eugene 2022.

Prova

O brasileiro permaneceu no segundo pelotão até quase 35 minutos de prova, quando tentou se aproximar do bloco principal. Bonfim assumiu a quarta colocação com cerca de 52 minutos e, pouco antes de 55 minutos, subiu para a liderança. Quando, porém, o relógio apontava uma hora de prova, o brasileiro aparecia sétimo.

Caio também dava sinais de cansaço, o que parecia preocupante. Mas o marchador candango encontrou forças e entrou na última volta no quarto lugar. Faltando cerca de um quilômetro, quando ia rumo ao Estádio Nacional, em Tóquio, no Japão, Caio Bonfim assumiu a liderança.

Depois, manteve o ritmo, abriu vantagem e conquistou o título inédito. No fim, Caio Bonfim completou os 20km em 1'18"35, à frente do chinês Wang Zhaozha, prata com o tempo de 1'18"43, e do espanhol Paul McGrath, bronze com 1'18"45.