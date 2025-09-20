Novo procurador-chefe tomará posse na terça

- Foto: Reprodução

Tomará posse do cargo de procurador-chefe da Fazenda Nacional do Estado da Bahia, na próxima terça-feira, às 16h, o especialista em direito tributário Gustavo Matos Vasques de Carvalho, em solenidade que reunirá autoridades, convidados e colegas, marcando o início de nova etapa de sua trajetória no serviço público federal.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional expediu convites para público restrito, em texto breve, assinado pela procuradora-geral Anelize Lenzi Ruas de Almeida, gesto que reforça a formalidade e a relevância institucional da cerimônia.

A posse de Gustavo Matos Vasques de Carvalho acontecerá no auditório do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos no Estado da Bahia, espaço que tradicionalmente abriga atos oficiais de prestígio, com presença de representantes do meio jurídico e da administração pública.

O novo procurador-chefe da Fazenda Nacional no Estado da Bahia formou-se em direito pela Universidade Salvador (Unifacs), em 2007, e desde então vem construindo carreira sólida e reconhecida, pautada pela dedicação aos estudos e pela prática constante na área tributária.

Possui especialização em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (Ibet) e concluiu mestrado em Direito, Gestão e Políticas Públicas, também pela Universidade Salvador, em 2022, títulos que ampliaram sua bagagem acadêmica e consolidaram sua autoridade no campo jurídico.

Ao longo de sua trajetória na Procura doria da Fazenda Nacional da Bahia, pôde aplicar de forma concreta o conhecimento adquirido, aliando experiência prática ao aprofundamento teórico, o que lhe confere credenciais para assumir a chefia.

