De mendigo ao topo do MMA, história de lutador baiano vira música

Alex de Jesus, o Derua, lutador baiano que superou, dentre várias adversidades, o tráfico e conquistou títulos nacionais e internacionais no MMA (Artes Marciais Mistas), se prepara para disputar uma competição de boxe em novembro e o Ragnarock 2025, Patagônia, Argentina, representando a Revira Black Team, em dezembro.



Aos 27 anos, sua história virou inspiração para o novo single do rapper DSB, que cresceu com ele na periferia de Simões Filho.

O caminho de Derua é uma verdadeira trajetória de superação: campeão Brasileiro de Kickboxing 2019, em Sorocaba (SP): campeão Panamericano de Jiu-jitsu RJ SAF 2023; campeão Mundial de Jiu-jítsu RJ CBJJ 2023; campeão do X Force BJJ 2023, no Rio de Janeiro; campeão da Copa Verão de Jiu-jitsu SAF 2023, no RJ; campeão estadual de boxe, no RJ, em 2024.

Além de detentor de diversos cinturões importantes no cenário nacional, sua história inspira e ressoa muito além dos ringues. O lutador, que atualmente brilha no maior evento de MMA da América Latina, construiu sua carreira com base na resiliência e na busca incessante pela transformação pessoal.

Trajetória

Natural de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, Derua passou por uma infância difícil. Envolvido com o tráfico de drogas, a fome e o abandono, sua realidade era marcada pela marginalização. Porém, ele encontrou na luta e na fé a motivação necessária para mudar seu destino.

"O que me segurou foi a minha família. Minha esposa orava por mim todos os dias. E mesmo quando parecia impossível, continuei acreditando que podia recomeçar", conta o lutador.

A conexão entre Derua e o rapper DSB, também natural de Simões Filho, é de longa data. Cresceram juntos, jogando bola, treinando capoeira e trocando experiências. Durante os anos em que morou em Portugal, DSB sempre foi uma espécie de mentor para o amigo, incentivando-o a seguir pelo caminho certo.

"Sempre tentei passar visão para ele. Ninguém acreditava no potencial dele, assim como eu, ele era invisível para a comunidade", lembra DSB.

Hoje, com mais de 15 faixas lançadas e cerca de 50 em produção, DSB é um nome em ascensão na cena musical. Sua nova música, Voador, é uma homenagem a Derua, traduzindo em letra a luta, a resistência e a superação que marcaram a vida do amigo.

"Essa música é para nós, que viemos de baixo e buscamos representar nosso povo", diz DSB. "O caminho do bem é que vai te salvar", ele sempre dizia a Derua.

Próximas lutas

Com o sucesso nas artes marciais, Derua treina em uma das maiores academias de MMA do Brasil. Em novembro, ele volta aos ringues em uma competição de boxe e, em novembro, e o Ragnarock 2025, Patagônia, Argentina, representando a Revira Black Team, em dezembro

Sobre a música

A música 'Voador', lançada recentemente por DSB, ganhou um significado ainda mais especial para o lutador. "Irmão, essa música vai subir aos ringues comigo na Globo", respondeu Derua ao ouvir a faixa pela primeira vez.

A canção carrega em sua letra o espírito de quem se reergueu diante das adversidades. "Essa música é basicamente uma mensagem de: não desista, vai até o fim. Basta acreditar, sua hora vai chegar", afirma DSB.

‘Voador’ já está disponível nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer e YouTube

Confíra