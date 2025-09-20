Com caos na Saúde, Sobradinho gasta mais de RS 1 milhão em festa

Cleivinho (PSD), prefeito de Sobradinho - Foto: Divulgação

Uma representação foi instaurada no Ministério Público da Bahia, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades nos gastos públicos ao evento “Festa do Vaqueiro”, também chamada de Forró do Vaqueiro, realizada pela Prefeitura de Sobradinho, norte da Bahia, gestão do prefeito Regis Cleivys Sampaio Bento, conhecido como Cleivinho (PSD).

A grade de atrações inclui nomes como Wesley Safadão, com estimativa de cachê, o qual ultrapassa R$ 1 milhão, valor contestado pela população, uma vez que, de acordo com a denúncia, falta prioridade para demandas como saúde e compra de medicamentos.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A comprovação da previsão orçamentária para o evento na Lei Orçamentária Anual ou decreto de crédito adicional, bem como o relatório detalhado dos custos com infraestrutura, contratação de artistas e justificativas legais para inexigibilidade de licitação e a demonstração de que tais contratos respeitam normas de transparência, proporcionalidade e responsabilidade fiscal, estão entre as demandas da investigação.

O órgão recomendou ainda que o controle interno do município avalie o cumprimento de orientações de tribunais de contas e que sejam apresentados comparativos de despesas dos últimos cinco anos para avaliar a razoabilidade do valor proposto.