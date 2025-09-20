Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PRIORIDADE

Com caos na Saúde, Sobradinho gasta mais de RS 1 milhão em festa

Grade de atrações inclui nomes como Wesley Safadão, com estimativa de cachê, o qual ultrapassa R$ 1 milhão

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

20/09/2025 - 11:21 h
Cleivinho (PSD), prefeito de Sobradinho
Cleivinho (PSD), prefeito de Sobradinho -

Uma representação foi instaurada no Ministério Público da Bahia, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades nos gastos públicos ao evento “Festa do Vaqueiro”, também chamada de Forró do Vaqueiro, realizada pela Prefeitura de Sobradinho, norte da Bahia, gestão do prefeito Regis Cleivys Sampaio Bento, conhecido como Cleivinho (PSD).

Leia Também:

Machu Picchu pode deixar de ser uma das 7 Maravilhas do Mundo
Caças russos invadem a Estônia e são interceptados pela Otan
Caio Bonfim é ouro na marcha atlética no Mundial de Atletismo

A grade de atrações inclui nomes como Wesley Safadão, com estimativa de cachê, o qual ultrapassa R$ 1 milhão, valor contestado pela população, uma vez que, de acordo com a denúncia, falta prioridade para demandas como saúde e compra de medicamentos.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A comprovação da previsão orçamentária para o evento na Lei Orçamentária Anual ou decreto de crédito adicional, bem como o relatório detalhado dos custos com infraestrutura, contratação de artistas e justificativas legais para inexigibilidade de licitação e a demonstração de que tais contratos respeitam normas de transparência, proporcionalidade e responsabilidade fiscal, estão entre as demandas da investigação.

O órgão recomendou ainda que o controle interno do município avalie o cumprimento de orientações de tribunais de contas e que sejam apresentados comparativos de despesas dos últimos cinco anos para avaliar a razoabilidade do valor proposto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Caos na saúde de Sobradinho Cleivinho contrato milionário denúncia Festa do Vaqueiro investigação PREFEITURA Regis Cleivys Sampaio Bento Sobradinho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cleivinho (PSD), prefeito de Sobradinho
Play

Empresário é punido após envenenar árvores em Luís Eduardo Magalhães

Cleivinho (PSD), prefeito de Sobradinho
Play

Revolta em Catu: prefeitura exibe filme com sexo em evento Infantil

Cleivinho (PSD), prefeito de Sobradinho
Play

Caso Tronox: Vereador tenta barrar A TARDE em comissão. Veja vídeo

Cleivinho (PSD), prefeito de Sobradinho
Play

Precariedade de estádio deixa Cruz das Almas sem casa no Intermunicipal

x