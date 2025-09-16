Fórmula 1 define seis corridas sprint em 2026 sem Interlagos

GP do Brasil em 2024 - Foto: DOUGLAS MAGNO/AFP

A Fórmula 1 confirmou nesta terça-feira, 16, que a temporada 2026 terá novamente seis corridas sprint. Assim como em 2025, o formato permanece limitado a um número reduzido de provas, mas com novidades importantes: Canadá, Países Baixos e Singapura recebem a sprint pela primeira vez.

Além desses estreantes, também estão na programação Xangai (China), Miami (Estados Unidos) e Silverstone (Inglaterra). Entre os escolhidos, apenas Xangai e Miami repetem a experiência de 2025. Já Spa-Francorchamps (Bélgica), Austin (EUA), Lusail (Catar) e Interlagos (Brasil) ficam fora do calendário.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O retorno de Silverstone tem um sabor especial: foi no circuito britânico que a primeira corrida sprint da história da F1 aconteceu, em 2021. Já Montreal, Zandvoort e Singapura assumem o protagonismo pela primeira vez no formato.

De acordo com a organização, a meta é ampliar a quantidade de corridas sprint para dez ou até doze em 2027. No entanto, a escolha por manter apenas seis no próximo ano busca evitar sobrecarga às equipes, que já estarão focadas na adaptação às novas regras técnicas.

Para 2027, também está em estudo uma mudança no regulamento das sprints, incluindo a possibilidade de grid invertido para os dez primeiros da classificação, nos moldes do que já acontece na Fórmula 2.

Programação das corridas sprint em 2026