Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FÓRMULA 1

Fórmula 1 define seis corridas sprint em 2026 sem Interlagos

Categoria mantém formato com seis provas curtas e inclui estreias no Canadá, Países Baixos e Singapura

Redação e AFP

Por Redação e AFP

16/09/2025 - 22:30 h
GP do Brasil em 2024
GP do Brasil em 2024 -

A Fórmula 1 confirmou nesta terça-feira, 16, que a temporada 2026 terá novamente seis corridas sprint. Assim como em 2025, o formato permanece limitado a um número reduzido de provas, mas com novidades importantes: Canadá, Países Baixos e Singapura recebem a sprint pela primeira vez.

Além desses estreantes, também estão na programação Xangai (China), Miami (Estados Unidos) e Silverstone (Inglaterra). Entre os escolhidos, apenas Xangai e Miami repetem a experiência de 2025. Já Spa-Francorchamps (Bélgica), Austin (EUA), Lusail (Catar) e Interlagos (Brasil) ficam fora do calendário.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Fórmula 1: veja onde assistir e programação do GP da Itália
Piastri vence na Holanda e dispara na liderança do Mundial de Fórmula 1
Fórmula 1: veja onde assistir e programação do GP da Holanda

O retorno de Silverstone tem um sabor especial: foi no circuito britânico que a primeira corrida sprint da história da F1 aconteceu, em 2021. Já Montreal, Zandvoort e Singapura assumem o protagonismo pela primeira vez no formato.

De acordo com a organização, a meta é ampliar a quantidade de corridas sprint para dez ou até doze em 2027. No entanto, a escolha por manter apenas seis no próximo ano busca evitar sobrecarga às equipes, que já estarão focadas na adaptação às novas regras técnicas.

Para 2027, também está em estudo uma mudança no regulamento das sprints, incluindo a possibilidade de grid invertido para os dez primeiros da classificação, nos moldes do que já acontece na Fórmula 2.

Programação das corridas sprint em 2026

  • China (Xangai): 14 de março
  • Miami (EUA): 2 de maio
  • Canadá (Montreal): 23 de maio
  • Inglaterra (Silverstone): 4 de julho
  • Países Baixos (Zandvoort): 22 de agosto
  • Singapura: 10 de outubro

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

fórmula 1 Interlagos Sprint

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
GP do Brasil em 2024
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

GP do Brasil em 2024
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

GP do Brasil em 2024
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

GP do Brasil em 2024
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

x