Fórmula 1: veja onde assistir e programação do GP da Itália

Pódio do GP da Holanda de 2025 - Foto: JOHN THYS/AFP

A Fórmula 1 voltou das férias de verão surpreendendo de todas as maneiras - com pódio inédito de Isack Hadjar e Lando Norris, Charles Leclerc e Lewis Hamilton sem sequer terminar a corrida, a segunda parte da temporada deu um gostinho de que tudo pode acontecer.

O próximo capítulo chega neste final de semana, na Itália, no circuito de Monza, perfeito para a redenção dos pilotos ferraristas na corrida mais importante do ano para a Scuderia Ferrari. Voltando aos circuitos nesta sexta, 5, os vinte integrantes do grid da temporada disputam o evento principal começando às 10h do domingo, 7.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Faltam apenas nove corridas, e a tabela não sofreu muitas alterações, já que deu a lógica no topo do pódio na Holanda. Mais uma vez, Oscar Piastri, da McLaren, terminou em P1, vencendo a home race de Max Verstappen, da Red Bull, que veio logo atrás. Agora, a tabela segue com Piastri liderando com 309 pontos, Norris em segundo com 275 e Verstappen fechando o top 3 com 205.

Transmissão

A corrida será transmitida na televisão aberta pela Band e no pay-per-view pela F1TV.

Programação

Sexta-feira, 5 de setembro

Treino livre 1: 8h30

Treino livre 2: 12h

Sábado, 6 de setembro

Treino livre 3: 6h00

Classificação: 11h

Domingo, 7 de setembro

Corrida principal: 10h