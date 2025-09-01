PROGRAMAÇÃO
Fórmula 1: veja onde assistir e programação do GP da Itália
O evento principal acontece no domingo, 7, às 10h, no Circuito de Monza
Por Marina Branco
A Fórmula 1 voltou das férias de verão surpreendendo de todas as maneiras - com pódio inédito de Isack Hadjar e Lando Norris, Charles Leclerc e Lewis Hamilton sem sequer terminar a corrida, a segunda parte da temporada deu um gostinho de que tudo pode acontecer.
O próximo capítulo chega neste final de semana, na Itália, no circuito de Monza, perfeito para a redenção dos pilotos ferraristas na corrida mais importante do ano para a Scuderia Ferrari. Voltando aos circuitos nesta sexta, 5, os vinte integrantes do grid da temporada disputam o evento principal começando às 10h do domingo, 7.
Faltam apenas nove corridas, e a tabela não sofreu muitas alterações, já que deu a lógica no topo do pódio na Holanda. Mais uma vez, Oscar Piastri, da McLaren, terminou em P1, vencendo a home race de Max Verstappen, da Red Bull, que veio logo atrás. Agora, a tabela segue com Piastri liderando com 309 pontos, Norris em segundo com 275 e Verstappen fechando o top 3 com 205.
Transmissão
A corrida será transmitida na televisão aberta pela Band e no pay-per-view pela F1TV.
Programação
Sexta-feira, 5 de setembro
- Treino livre 1: 8h30
- Treino livre 2: 12h
Sábado, 6 de setembro
- Treino livre 3: 6h00
- Classificação: 11h
Domingo, 7 de setembro
- Corrida principal: 10h
