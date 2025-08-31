VELOCIDADE
Piastri vence na Holanda e dispara na liderança do Mundial de Fórmula 1
Australiano conquista 6ª vitória na temporada; Bortoleto acaba na 15º colocação
Por AFP
O piloto australiano Oscar Piastri, líder do Mundial de Fórmula 1, deu um grande passo rumo ao título ao vencer o Grande Prêmio da Holanda neste domingo, 31, no circuito de Zandvoort, com seu maior rival e companheiro da McLaren, o britânico Lando Norris, abandonando a prova nas voltas finais por um problema mecânico.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, que largou em 13º, caiu para o fundo do grid na primeira volta e terminou a corrida na 15ª colocação.
Piastri, que agora tem 34 pontos de vantagem sobre Norris, chegou à frente do ídolo local Max Verstappen (Red Bull) e do francês Isack Hadjar (Racing Bulls), que com este terceiro lugar sobe pela primeira vez no pódio.
Largando da pole position, Piastri liderou o início ao fim de uma corrida na qual Verstappen ultrapassou Norris na primeira curva, mas não acompanhou o ritmo da McLaren do australiano, apesar do apoio da torcida holandesa nas arquibancadas.
Algumas voltas depois, Norris recuperou a segunda posição de Verstappen e tudo parecia encaminhado para uma nova dobradinha da McLaren, mas faltando seis voltas para o final, o motor do britânico e seu carro parou no meio da pista.
O abandono de Norris envolveu a segunda posição a Verstappen e deu a Hadjar a possibilidade de conquistar seu primeiro pódio na principal categoria do automobilismo.
"É o que você sempre sonha quando criança. É um primeiro passo, meu primeiro podo, e espero venham que muitos outros", declarou o jovem francês de 20 anos, feliz por completar o fim de semana "sem um único erro".
Piastri consolida favoritismo
Esta foi a sexta vitória de Piastri na temporada, que consolida o piloto australiano como o grande favorito a suceder Verstappen como campeão mundial.
“Senti que tinha o controle da corrida e administrava o ritmo conforme necessário”, disse o piloto da McLaren após a prova, demonstrando grande atualização para seus 24 anos.
“Se conseguirmos manter esse ritmo, será ótimo, mas ainda há um longo caminho a percorrer e ainda estamos pensando corrida a corrida”, acrescentou Piastri quando questionado sobre suas chances de título.
O britânico George Russell (Mercedes) foi o quarto colocado, seguido pelo tailandês Alexander Albon (Williams). Completaram o Top 10 o britânico Oliver Bearman (Haas), o canadense Lance Stroll (Aston Martin), o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), o japonês Yuki Tsunoda (Red Bull) e o francês Esteban Ocon (Haas).
A Fórmula 1 volta no próximo fim de semana com o Grande Prêmio da Itália, no circuito mítico de Monza.
Classificação do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1:
- 1. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1h38:29.849
- 2. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +1,271
- 3. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) +3.233
- 4. George Russell (GBR/Mercedes) +5,654
- 5. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +6.327
- 6. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) +9.044
- 7. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) +9.497
- 8. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) +11.709
- 9. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) +13.597
- 10. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) +14.063
- 11. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) +14.511
- 12. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +17.063
- 13. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) +17.376
- 14. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) +19.725
- 15. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) +21.565
- 16. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +22.029
- 17. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) +23.629
- 18. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +7 voltas
Abandonos:
- Lewis Hamilton (GBR/Ferrari): acidente na 24ª volta
- Charles Leclerc (MON/Ferrari): acidente na 53ª volta
- Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes): problema mecânico na 66ª volta (classificado)
Volta mais rápida da corrida: Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:12.271 na 60ª volta (velocidade média: 186,758 km/h)
Classificação do Mundial de Fórmula 1 2025:
Campeonato de pilotos:
- 1. Oscar Piastri (AUS) 309 pontos
- 2. Lando Norris (GBR) 275
- 3. Max Verstappen (HOL) 205
- 4. George Russell (GBR) 184
- 5. Charles Leclerc (MON) 151
- 6. Lewis Hamilton (GBR) 109
- 7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 64
- 8. Alexander Albon (TAI) 64
- 9. Nico Hulkenberg (ALE) 37
- 10. Isack Hadjar (FRA) 37
- 11. Lance Stroll (CAN) 32
- 12. Fernando Alonso (ESP) 30
- 13. Esteban Ocon (FRA) 28
- 14. Pierre Gasly (FRA) 20
- 15. Liam Lawson (NZL) 20.
- 16. Oliver Bearman (GBR) 16
- 17. Carlos Sainz (ESP) 16.
- 18. Gabriel Bortoleto (BRA) 14.
- 19. Yuki Tsunoda (JAP) 12
- 20. Franco Colapinto (ARG) 0
- 21. Jack Doohan (EUA) 0
Campeonato de construtores:
- 1. McLaren-Mercedes 584 pontos
- 2. Ferrari 260
- 3. Mercedes 248
- 4. Red Bull 214
- 5. Williams-Mercedes 80
- 6. Aston Martin-Mercedes 62
- 7. Racing Bulls-Red Bull 60
- 8. Sauber-Ferrari 51
- 9. Haas-Ferrari 44
- 10. Alpine-Renault 20
