VELOCIDADE

Piastri vence na Holanda e dispara na liderança do Mundial de Fórmula 1

Australiano conquista 6ª vitória na temporada; Bortoleto acaba na 15º colocação

AFP

Por AFP

31/08/2025 - 13:24 h
O australiano Oscar Piastri venceu mais uma corrida -

O piloto australiano Oscar Piastri, líder do Mundial de Fórmula 1, deu um grande passo rumo ao título ao vencer o Grande Prêmio da Holanda neste domingo, 31, no circuito de Zandvoort, com seu maior rival e companheiro da McLaren, o britânico Lando Norris, abandonando a prova nas voltas finais por um problema mecânico.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, que largou em 13º, caiu para o fundo do grid na primeira volta e terminou a corrida na 15ª colocação.

Piastri, que agora tem 34 pontos de vantagem sobre Norris, chegou à frente do ídolo local Max Verstappen (Red Bull) e do francês Isack Hadjar (Racing Bulls), que com este terceiro lugar sobe pela primeira vez no pódio.

Largando da pole position, Piastri liderou o início ao fim de uma corrida na qual Verstappen ultrapassou Norris na primeira curva, mas não acompanhou o ritmo da McLaren do australiano, apesar do apoio da torcida holandesa nas arquibancadas.

Algumas voltas depois, Norris recuperou a segunda posição de Verstappen e tudo parecia encaminhado para uma nova dobradinha da McLaren, mas faltando seis voltas para o final, o motor do britânico e seu carro parou no meio da pista.

O abandono de Norris envolveu a segunda posição a Verstappen e deu a Hadjar a possibilidade de conquistar seu primeiro pódio na principal categoria do automobilismo.

"É o que você sempre sonha quando criança. É um primeiro passo, meu primeiro podo, e espero venham que muitos outros", declarou o jovem francês de 20 anos, feliz por completar o fim de semana "sem um único erro".

Piastri consolida favoritismo

Esta foi a sexta vitória de Piastri na temporada, que consolida o piloto australiano como o grande favorito a suceder Verstappen como campeão mundial.

“Senti que tinha o controle da corrida e administrava o ritmo conforme necessário”, disse o piloto da McLaren após a prova, demonstrando grande atualização para seus 24 anos.

Oscar Piastri, da McLaren, lidera a temporada | Foto: NICOLAS TUCAT/AFP

“Se conseguirmos manter esse ritmo, será ótimo, mas ainda há um longo caminho a percorrer e ainda estamos pensando corrida a corrida”, acrescentou Piastri quando questionado sobre suas chances de título.

O britânico George Russell (Mercedes) foi o quarto colocado, seguido pelo tailandês Alexander Albon (Williams). Completaram o Top 10 o britânico Oliver Bearman (Haas), o canadense Lance Stroll (Aston Martin), o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), o japonês Yuki Tsunoda (Red Bull) e o francês Esteban Ocon (Haas).

A Fórmula 1 volta no próximo fim de semana com o Grande Prêmio da Itália, no circuito mítico de Monza.

Classificação do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1:

  • 1. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1h38:29.849
  • 2. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +1,271
  • 3. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) +3.233
  • 4. George Russell (GBR/Mercedes) +5,654
  • 5. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +6.327
  • 6. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) +9.044
  • 7. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) +9.497
  • 8. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) +11.709
  • 9. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) +13.597
  • 10. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) +14.063
  • 11. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) +14.511
  • 12. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +17.063
  • 13. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) +17.376
  • 14. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) +19.725
  • 15. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) +21.565
  • 16. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +22.029
  • 17. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) +23.629
  • 18. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +7 voltas

Abandonos:

  • Lewis Hamilton (GBR/Ferrari): acidente na 24ª volta
  • Charles Leclerc (MON/Ferrari): acidente na 53ª volta
  • Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes): problema mecânico na 66ª volta (classificado)

Volta mais rápida da corrida: Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:12.271 na 60ª volta (velocidade média: 186,758 km/h)

Classificação do Mundial de Fórmula 1 2025:

Campeonato de pilotos:

  • 1. Oscar Piastri (AUS) 309 pontos
  • 2. Lando Norris (GBR) 275
  • 3. Max Verstappen (HOL) 205
  • 4. George Russell (GBR) 184
  • 5. Charles Leclerc (MON) 151
  • 6. Lewis Hamilton (GBR) 109
  • 7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 64
  • 8. Alexander Albon (TAI) 64
  • 9. Nico Hulkenberg (ALE) 37
  • 10. Isack Hadjar (FRA) 37
  • 11. Lance Stroll (CAN) 32
  • 12. Fernando Alonso (ESP) 30
  • 13. Esteban Ocon (FRA) 28
  • 14. Pierre Gasly (FRA) 20
  • 15. Liam Lawson (NZL) 20.
  • 16. Oliver Bearman (GBR) 16
  • 17. Carlos Sainz (ESP) 16.
  • 18. Gabriel Bortoleto (BRA) 14.
  • 19. Yuki Tsunoda (JAP) 12
  • 20. Franco Colapinto (ARG) 0
  • 21. Jack Doohan (EUA) 0

Campeonato de construtores:

  • 1. McLaren-Mercedes 584 pontos
  • 2. Ferrari 260
  • 3. Mercedes 248
  • 4. Red Bull 214
  • 5. Williams-Mercedes 80
  • 6. Aston Martin-Mercedes 62
  • 7. Racing Bulls-Red Bull 60
  • 8. Sauber-Ferrari 51
  • 9. Haas-Ferrari 44
  • 10. Alpine-Renault 20

