Bia Haddad atropela grega e vai às oitavas de final do US Open
Tenista brasileira venceu mais uma no Grand Slam norte-americano, na madrugada deste domingo, 31
Por João Grassi
Beatriz Haddad Maia apresentou um grande desempenho e bateu a grega Maria Sakkari na madrugada deste domingo, 31, pela terceira rodada do US Open. O resultado garantiu a classificação da brasileira às oitavas de final, o melhor resultado dela em Grand Slams na temporada 2025.
Atual número 22 do mundo, Bia Haddad estava inspirada e não deu chances para Sakkari. A paulista de 29 anos venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.
Apesar de ocupar atualmente o 64º lugar no ranking da WTA, a tenista grega, que nunca derrotou a brasileira em cinco duelos no circuito profissional, já ocupou o Top-3 em 2022.
Em busca de retornar às quartas de final, sua melhor campanha no US Open, a tenista brasileira agora enfrenta a norte-americana Amanda Anisimova, nona colocada do ranking da WTA, em horário ainda indefinido, nesta segunda-feira, 1º.
