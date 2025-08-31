Bia Haddad atropela grega e vai às oitavas de final do US Open

Bia Haddad não deu chances para Maria Sakkari - Foto: Elsa/Getty Images/AFP

Beatriz Haddad Maia apresentou um grande desempenho e bateu a grega Maria Sakkari na madrugada deste domingo, 31, pela terceira rodada do US Open. O resultado garantiu a classificação da brasileira às oitavas de final, o melhor resultado dela em Grand Slams na temporada 2025.

Atual número 22 do mundo, Bia Haddad estava inspirada e não deu chances para Sakkari. A paulista de 29 anos venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Apesar de ocupar atualmente o 64º lugar no ranking da WTA, a tenista grega, que nunca derrotou a brasileira em cinco duelos no circuito profissional, já ocupou o Top-3 em 2022.

Em busca de retornar às quartas de final, sua melhor campanha no US Open, a tenista brasileira agora enfrenta a norte-americana Amanda Anisimova, nona colocada do ranking da WTA, em horário ainda indefinido, nesta segunda-feira, 1º.