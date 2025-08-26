Menu
HOME > ESPORTES
TÊNIS

Brasil no US Open: Bia Haddad estreia bem e vence britânica

Tenista de 29 anos avançou à segunda rodada do Grand Slam de Nova York

João Grassi

Por João Grassi

26/08/2025 - 19:23 h
Imagem ilustrativa da imagem Brasil no US Open: Bia Haddad estreia bem e vence britânica
-

Vitória do Brasil! Beatriz Haddad Maia venceu pela estreia no US Open 2025, nesta terça-feira, 26. A número 22 do mundo bateu a britânica Sonay Kartal, 51ª colocada no ranking mundial da WTA.

Bia Haddad derrotou Kartal por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 1/6 e 6/1 em pouco mais de duas horas de jogo. Agora, a brasileira de 29 anos avança à segunda rodada do Grand Slam de Nova Iorque.

Após o fim do confronto, Bia revelou em entrevista que precisou enfrentar um problema. No entanto, não era nada relacionado a questões físicas e sim mentais.

“Acho que no terceiro set, o principal foi a luta interna. Acho que, mais uma vez falando do ano, tive essa luta interna, que não é nem não dar conta do adversário. É comigo. Eu comigo. Em muitos momentos, acabei cedendo e hoje estou muito feliz que eu consegui ficar forte mentalmente, não me boicotar e ser muito positiva. Consegui me dar mais uma chance”, desabafou a tenista ao Sportv.

Próxima rodada

Na segunda rodada, Beatriz Haddad encara a suíça Viktorija Golubic na quinta-feira, 28. Sua melhor campanha no US Open ocorreu em 2023, quando alcançou a quarta rodada.

