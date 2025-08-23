Lenda do tênis mundial rasga elogios a João Fonseca: "Próximo campeão"

Djokovic rasga elogios a João Fonseca antes do US Open 2025 - Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O jovem brasileiro João Fonseca vem chamando atenção no tênis mundial em seu primeiro ano como profissional. Com apenas 19 anos, ele conquistou títulos importantes da ATP, venceu alguns dos melhores jogadores do mundo e garantiu lugar no top 50 do ranking.

Antes do início do US Open, o maior vencedor de Grand Slam do masculino, Novak Djokovic, elogiou o talento do carioca e destacou seu potencial para se tornar a nova estrela do Brasil.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Fonseca é um cara legal, muito gente boa. E também um ótimo jogador de tênis. O jogo que ele tem mesmo sendo jovem e a maturidade que ele mostrou. As pessoas acham que só porque ele venceu torneios importantes nesse ano e ganhou de grandes oponentes, já vai entrar no top 5 e lutar pelos Grand Slams. Às vezes isso pode acontecer, mas é normal ele oscilar entre altos e baixos. Existe muita expectativa das pessoas, mas isso é algo que ele tem que aprender, entender e usar como vantagem no futuro. Ele tem tempo de sobra, eu sei que o Brasil está muito animado com ele, eu também estou animado em ter essa promessa de um grande país como o Brasil que está esperando desde Guga Kuerten”, comentou Djokovic.

Ele tem todo o potencial para ser o próximo campeão, mas dê tempo para ele, um pouco de paciência Djokovic - lenda do tênis mundial

Aos 39 anos, Djokovic segue competindo em alto nível e não pretende parar tão cedo. O sérvio vai enfrentar o jovem americano Learner Tien na primeira rodada do US Open, outro talento da nova geração, assim como João Fonseca.

“Eu não acho que esse será meu último Grand Slam, meu último US Open. Eu acho que vou jogar mais, mas nunca se sabe. Vamos ver, nesse momento da minha carreira, eu não faço planos para o futuro. Sempre adorei jogar Grand Slams e esse ainda é o meu principal objetivo. Quero evitar lesões, porque quando eu estou saudável, sinto que ainda consigo jogar de igual para igual com os melhores do mundo. O tempo voa. Já tive momentos maravilhosos no US Open, já ganhei quatro vezes e joguei 10 finais. Sempre adorei jogar no Arthur Ashe. Depois de 20 anos, eu ainda estou aqui”, completou Djokovic.

Enquanto Djokovic estreia neste domingo, João Fonseca deve iniciar sua participação na chave principal do US Open na segunda-feira, enfrentando o sérvio Miomir Kecmanovic, 42º do ranking, na primeira rodada.