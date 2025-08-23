Tottenham derruba o Manchester City no Etihad e assume a liderança

Manchester City perde em casa e vê Tottenham assumir liderança da liga - Foto: DARREN STAPLES / AFP

O Tottenham assumiu a ponta da Premier League ao vencer o Manchester City por 2 a 0 neste sábado, 23, no Etihad Stadium. O triunfo manteve os Spurs com 100% de aproveitamento após duas rodadas, somando seis pontos e saldo de cinco gols. O atual campeão inglês, por sua vez, aparece apenas em quinto lugar, com três pontos conquistados.

A estratégia dos comandados de Ange Postecoglou funcionou com eficiência. A equipe londrina apostou na marcação alta e contou com grande atuação de Richarlison, responsável por duas assistências decisivas. Brennan Johnson abriu o placar, enquanto Palhinha fechou a vitória.

O City, desfalcado, não conseguiu impor seu jogo. Savinho, Akanji e Gündogan sequer foram relacionados para a partida. O trio é especulado em outras equipes e, no caso do brasileiro Savinho, a ausência foi justificada por uma “lesão não especificada”. Curiosamente, o atacante é alvo de sondagens do próprio Tottenham.

A tabela da Premier League agora reserva novos desafios para os dois times. O Manchester City busca a recuperação no próximo domingo, quando enfrenta o Brighton fora de casa. Já o Tottenham volta a campo no sábado, em Londres, diante do Bournemouth, com a chance de consolidar ainda mais seu bom início de campanha.