Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEM AÍ!

Tênis na Bahia: Costa do Sauípe Open será realizado em outubro

Torneio garante premiação milionária e conta com estrutura de ponta

João Grassi

Por João Grassi

26/08/2025 - 17:58 h
Costa de Sauípe Open será realizado entre os dias 19 e 26 de outubro
Costa de Sauípe Open será realizado entre os dias 19 e 26 de outubro -

Segundo maior evento de tênis do país, o ATP Challenger 125 Costa do Sauípe terá mais uma edição em 2025 na Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador. O evento será realizado entre os dias 19 e 26 de outubro.

Com uma estrutura completa de seis quadras de saibro e cinco rápidas, o Costa do Sauípe Open reúne tenistas de alto nível, garantindo partidas eletrizantes.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, o grande campeão garante uma premiação de 200 mil dólares (cerca de R$ 1 milhão) e 125 pontos no ranking ATP.

Leia Também:

Lenda do tênis mundial rasga elogios a João Fonseca: "Próximo campeão"
João Fonseca ganha destaque na Europa após jogo de exibição no US Open
Bia Haddad perde na estreia em Monterrey e vai pressionada ao US Open

Vale lembrar que os hóspedes do Resort Costa do Sauípe têm acesso livre aos jogos e outras experiências exclusivas. Os demais interessados em adquirir ingressos podem acessar o perfil oficial do torneio no Instagram.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por SportsTrip (@sportstripoficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Costa do Sauípe Costa do Sauípe Open tênis

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Costa de Sauípe Open será realizado entre os dias 19 e 26 de outubro
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Costa de Sauípe Open será realizado entre os dias 19 e 26 de outubro
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

Costa de Sauípe Open será realizado entre os dias 19 e 26 de outubro
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Costa de Sauípe Open será realizado entre os dias 19 e 26 de outubro
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

x