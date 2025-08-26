Tênis na Bahia: Costa do Sauípe Open será realizado em outubro

Costa de Sauípe Open será realizado entre os dias 19 e 26 de outubro - Foto: Reprodução/YouTube

Segundo maior evento de tênis do país, o ATP Challenger 125 Costa do Sauípe terá mais uma edição em 2025 na Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador. O evento será realizado entre os dias 19 e 26 de outubro.

Com uma estrutura completa de seis quadras de saibro e cinco rápidas, o Costa do Sauípe Open reúne tenistas de alto nível, garantindo partidas eletrizantes.

Além disso, o grande campeão garante uma premiação de 200 mil dólares (cerca de R$ 1 milhão) e 125 pontos no ranking ATP.

Vale lembrar que os hóspedes do Resort Costa do Sauípe têm acesso livre aos jogos e outras experiências exclusivas. Os demais interessados em adquirir ingressos podem acessar o perfil oficial do torneio no Instagram.