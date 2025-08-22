Menu
HOME > ESPORTES
OLHO NELE!

João Fonseca ganha destaque na Europa após jogo de exibição no US Open

Jovem tenista brasileiro foi alvo de elogios nas redes sociais

Marcello Góis

Por Marcello Góis

22/08/2025 - 10:17 h
João Fonseca (dir) ao lado do argentino Del Potro em em jogo de exibição no US Open
João Fonseca (dir) ao lado do argentino Del Potro em em jogo de exibição no US Open -

O jovem tenista brasileiro João Fonseca chamou atenção do público europeu durante uma partida de exibição nas quadras do US Open, em Nova York. O evento, realizado na Arthur Ashe Stadium, a maior arena do tênis mundial, reuniu mais de 22 mil espectadores.

Aos 19 anos, o carioca jogou em dupla com o argentino Juan Martín Del Potro e venceu os americanos Andy Roddick e Alex Michelsen por 11/9, em um match tiebreak. Durante a partida, Fonseca foi celebrado pelo público, que chegou a cantar parabéns pelo seu aniversário.

Repercussão foi imediata

Seu nome figurou entre os assuntos mais comentados no exterior, principalmente na Europa, onde sua evolução vem sendo acompanhada de perto. Os comentários, expecialmente na rede social X (antigo Twitter), foram elogiosos.

Estreia no US Open

Após a exibição, Fonseca conheceu seu adversário na estreia do US Open, que começa neste domingo, 24. Ele enfrentará o sérvio Miomir Kecmanovic, 25 anos, número 45 do ranking da ATP, uma posição abaixo do brasileiro. O confronto será inédito.

Ambos conquistaram títulos em torneios ATP 250 nesta temporada. Kecmanovic em Delray Beach (EUA), no piso rápido, e Fonseca em Buenos Aires, no saibro, tornando-se o mais jovem brasileiro a levantar um troféu desse nível.

