BRASIL RUMO À FINAL!

Bia Haddad chega pela segunda vez seguida à terceira rodada do US Open

A brasileira venceu a suíça Viktorija Golubic e segue contra a grega Maria Sakkari

Marina Branco

Por Marina Branco

28/08/2025 - 15:06 h
Bia Haddad no US Open
Bia Haddad no US Open -

É Brasil na terceira rodada do US Open! Depois de vencer a suíça Viktorija Golubic, 72ª no ranking mundial, por 2 sets a 0, a brasileira Beatriz Haddad Maia, 22ª colocada, chegou à terceira rodada do maior torneio de tênis dos Estados Unidos.

Na história, as duas já se enfrentaram seis vezes, com os quatro primeiros sendo vencidos por Golubic e os dois últimos - incluindo este - por Bia. As duas não se encontravam desde agosto do ano passado, quando disputaram o WTA 250 de Cleveland.

Com parciais de 6/1 e 6/4 em 1h33 de jogo, Bia garantiu sua vaga no confronto com a grega Maria Sakkari, 64ª do ranking e semifinalista do US Open em 2021. Na história, as duas já se encontraram três vezes em quadra, todas vencidas por Bia.

Chegando a sua melhor campanha no US Open no ano passado, nas quartas de final contra a tcheca Karolina Muchová, a meta da temporada de 2025 para Bia é defender os 430 pontos que tem. Desses, ela já conquistou 130 nas 12 partidas que venceu no ano, contrastando com as 23 que perdeu até aqui.

A meta, então, é superar seu melhor WTA do ano, quando chegou às semifinais em Estrasburgo, na França, perdendo para a cazaque Elena Rybakina.

bia haddad tênis US Open

