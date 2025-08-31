Time da Arábia Saudita tenta tirar Gerson do Zenit

Gerson com a camisa do Zenit - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O meia Gerson, que deixou recentemente o Flamengo rumo ao Zenit, da Rússia, pode se transferir novamente para outro clube. O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, estuda uma proposta.

Segundo Fabrizio Romano, o atleta virou alvo equipe Saudita nos últimos dias da janela internacional. Gerson, que estava aparecendo nas últimas convocações da Seleção Brasileira, tem seis jogos pela equipe russa.

Na sua segunda passagem pelo Rubro-Negro, Gerson fez 144 partidas, marcando 14 vezes, além de ter assumido a função de capital da equipe.

Investimento alto

Um dos principais jogadores do Flamengo, Gerson foi negociado por 25 milhões de Euros (R$ 160 milhões), valor da sua multa rescisória. O meia pode de transferir para o futebol árabe até o dia 10 de setembro, quando fecha a janela do país.