Fórmula 1: veja onde assistir e programação do GP da Holanda
O evento principal acontece no domingo, 31, às 10h, no Circuito de Zandvoort
Por Marina Branco
As férias de verão acabaram para a Fórmula 1, e os pilotos voltam aos circuitos nesta sexta-feira, 29, para o Grand Prix da Holanda. No Circuito de Zandvoort, os vinte integrantes do grid da temporada dão a partida em direção à decisão dos campeonatos de 2025, com o próximo evento principal começando às 10h do domingo, 31.
Faltam apenas dez corridas, incluindo a home race de um piloto mais que especial - Max Verstappen, da Red Bull. O holandês ocupa a terceira posição na tabela com 187 pontos, atrás apenas da dupla imbatível da McLaren na temporada, formada por Oscar Piastri, com 284, e Lando Norris, com 275.
Na última temporada, o laranja da torcida holandesa se misturou com o da McLaren, que venceu o GP com Lando Norris. Agora, Verstappen volta para recuperar sua vitória em casa, buscando diminuir a distância de quase 100 pontos até Norris na tabela.
Transmissão
A corrida será transmitida na televisão aberta pela Band e no streaming pela F1TV.
Programação
Sexta-feira, 1 de agosto
- Treino livre 1: 7h30
- Treino livre 2: 11h
Sábado, 2 de agosto
- Treino livre 3: 6h30
- Classificação: 10h
Domingo, 3 de agosto
- Corrida principal: 10h
