Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROGRAMAÇÃO

Fórmula 1: veja onde assistir e programação do GP da Holanda

O evento principal acontece no domingo, 31, às 10h, no Circuito de Zandvoort

Marina Branco

Por Marina Branco

25/08/2025 - 13:43 h
Max Verstappen, piloto holandês
Max Verstappen, piloto holandês -

As férias de verão acabaram para a Fórmula 1, e os pilotos voltam aos circuitos nesta sexta-feira, 29, para o Grand Prix da Holanda. No Circuito de Zandvoort, os vinte integrantes do grid da temporada dão a partida em direção à decisão dos campeonatos de 2025, com o próximo evento principal começando às 10h do domingo, 31.

Faltam apenas dez corridas, incluindo a home race de um piloto mais que especial - Max Verstappen, da Red Bull. O holandês ocupa a terceira posição na tabela com 187 pontos, atrás apenas da dupla imbatível da McLaren na temporada, formada por Oscar Piastri, com 284, e Lando Norris, com 275.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na última temporada, o laranja da torcida holandesa se misturou com o da McLaren, que venceu o GP com Lando Norris. Agora, Verstappen volta para recuperar sua vitória em casa, buscando diminuir a distância de quase 100 pontos até Norris na tabela.

Torcida de Max Verstappen
Torcida de Max Verstappen | Foto: SIMON WOHLFAHRT/AFP

Leia Também:

Brasil pode voltar a assumir o volante da Ferrari na F1 depois de 18 anos
Bortoleto termina em 9º na Sprint e fica a um passo dos pontos na F1
F1, Ferrari e mais: 10 filmes de corrida imperdíveis para ver agora

Transmissão

A corrida será transmitida na televisão aberta pela Band e no streaming pela F1TV.

Programação

Sexta-feira, 1 de agosto

  • Treino livre 1: 7h30
  • Treino livre 2: 11h

Sábado, 2 de agosto

  • Treino livre 3: 6h30
  • Classificação: 10h

Domingo, 3 de agosto

  • Corrida principal: 10h

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Max Verstappen, piloto holandês
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Max Verstappen, piloto holandês
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Max Verstappen, piloto holandês
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Max Verstappen, piloto holandês
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x