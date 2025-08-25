Fórmula 1: veja onde assistir e programação do GP da Holanda

Max Verstappen, piloto holandês - Foto: ATTILA KISBENEDEK/AFP

As férias de verão acabaram para a Fórmula 1, e os pilotos voltam aos circuitos nesta sexta-feira, 29, para o Grand Prix da Holanda. No Circuito de Zandvoort, os vinte integrantes do grid da temporada dão a partida em direção à decisão dos campeonatos de 2025, com o próximo evento principal começando às 10h do domingo, 31.

Faltam apenas dez corridas, incluindo a home race de um piloto mais que especial - Max Verstappen, da Red Bull. O holandês ocupa a terceira posição na tabela com 187 pontos, atrás apenas da dupla imbatível da McLaren na temporada, formada por Oscar Piastri, com 284, e Lando Norris, com 275.

Na última temporada, o laranja da torcida holandesa se misturou com o da McLaren, que venceu o GP com Lando Norris. Agora, Verstappen volta para recuperar sua vitória em casa, buscando diminuir a distância de quase 100 pontos até Norris na tabela.

Torcida de Max Verstappen | Foto: SIMON WOHLFAHRT/AFP

Transmissão

A corrida será transmitida na televisão aberta pela Band e no streaming pela F1TV.

Programação

Sexta-feira, 1 de agosto

Treino livre 1: 7h30

Treino livre 2: 11h

Sábado, 2 de agosto

Treino livre 3: 6h30

Classificação: 10h

Domingo, 3 de agosto