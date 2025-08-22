Brasil pode voltar a assumir o volante da Ferrari na F1 depois de 18 anos

Gabriel Bortoleto, brasileiro na Fórmula 1 - Foto: Reprodução I X

Anunciado como piloto da Kick Sauber para esta temporada de 2025 da Fórmula 1, o brasileiro Gabriel Bortoleto vem surpreendendo muitas pessoas com seus resultados positivos corrida após corrida. Sua evolução constante e bons resultados, como o sexto lugar no grande prêmio da Hungria, fizeram com que as grandes escuderias olhassem para ele com outros olhos.

A Ferrari é a uma das equipes no qual o brasileiro vem sendo especulado, já que, Lewis Hamilton, após sair da Mercedes e assumir o monoposto italiano, não conseguiu manter os bons resultados e vem apresentando uma temporada abaixo, sem conquistar nenhum pódio das 14 corridas da temporada até o momento.

Segundo o ex-CEO da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, Gabriel teve seu contrato analisado.

“As fortes atuações de Bortoleto em uma equipe de meio de pelotão como a Sauber deveriam realmente acordar a Ferrari. Para os italianos, a resposta à pergunta ‘quem será o próximo piloto?’ Deve ser o brasileiro Bortoleto”, comentou o dirigente em entrevista cedida ao jornal suíço Blick.

Por mais que existam especulações, o mais provável é que o brasileiro se mantenha na equipe atual, que trocará de escuderia e vai se tornar Audi no ano de 2026. Além disso, Bortoleto assinou com a Sauber para as temporadas 2025 e 2026, ou seja, as cláusulas de seu contrato o definem como um dos pilotos titulares da equipe para os próximos anos.

A volta do Brasil à Ferrari

Caso esses rumores se concretizem, Bortoleto será herdeiro de um assento com muita história na “Scuderia”, já que o último brasileiro que esteve à frente de uma Ferrari na Fórmula 1 foi Felipe Massa.

Massa se despediu da equipe italiana em 2013, ou seja, depois de 18 anos um brasileiro estaria guiando uma Ferrari na F1. Para muitos ponto alto da carreira de Massa na Ferrari é a temporada de 2008, onde o brasileiro perdeu o título mundial de uma forma no mínimo polêmica.

Ex-piloto da Ferrari rasga elogios a Gabriel

Por mais que o título de pilotos da Fórmula 1 esteja longe da realidade de Bortoleto, não se pode negar que o garoto é ágil no volante, chamando atenção de outros competidores, inclusive campeões mundiais.

Fernando Alonso, piloto espanhol que já passou pela Ferrari e atualmente usa as cores da Aston Martin afirmou que o sexto lugar conquistado por Bortoleto na Hungria merecia ser repercutido mundialmente, visto que ele alcançou essa posição com um carro que não apresenta os melhores maquinários.

“Ele (Gabriel Bortoleto) está sempre indo pra cima, não comete erros e está sempre pressionando. Ele é o melhor novato dessa geração, eu sempre digo isso. Demonstrou no ano passado com os mesmos carros. Eu acredito que se fosse inglês ou algo assim e chegasse em sexto com uma Sauber, seria a primeira página de todos os jornais amanhã. É uma coisa excepcional o que ele faz, então eu espero que as pessoas o vejam”, disse Fernando Alonso, bi-campeão mundial e agente de Gabriel Bortoleto, em entrevista à DAZN da Espanha.