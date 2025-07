F1, Ferrari e mais: 10 filmes de corrida imperdíveis para ver agora

Lista conta com títulos como F1: O Filme, Ferrari e Rush: No Limite da Emoção - Foto: Divulgação

F1: O Filme já está em cartaz nos cinemas e está sendo bastante elogiado, pelo público e pela crítica especializada, principalmente por conseguir transportar os espectadores para as pistas de Fórmula 1. Até mesmo aqueles que não gostam do esporte estão sendo impactados positivamente pelo longa.

Sabendo disso, o Portal A TARDE preparou uma lista com 10 filmes que também abordam corridas de carros e dramas de pilotos que todos precisam ver agora. A curadoria conta com títulos como Ferrari, Rush: No Limite da Emoção, Ford vs Ferrari e muito mais.

Confira 10 filmes de corrida imperdíveis para ver agora:

1. F1: O Filme (2025)

Em F1: O Filme, um piloto veterano de Fórmula 1 volta da aposentadoria para ser o mentor de seu jovem colega de equipe. No filme produzido pelo heptacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton, depois de abandonar as pistas, o lendário piloto Sonny Hayes (Brad Pitt) é convencido a voltar a correr para apoiar Joshua Pearce (Damson Idris), o jovem novato da escuderia fictícia ApexGP.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

2. Ferrari (2023)

Drama biográfico dirigido por Michael Mann (Colateral) e estrelado por Adam Driver (Star Wars: A Ascensão Skywalker), o filme explora a vida de Enzo Ferrari. Focado nos desafios pessoais e profissionais, ele retrata a construção de uma das marcas mais icônicas do automobilismo, destacando a paixão, a ambição e a luta para alcançar a excelência nas pistas.

Onde assistir: disponível para compra e aluguel no Prime Video

3. Rush: No Limite da Emoção (2013)

Dirigido por Ron Howard (Uma Mente Brilhante), com Chris Hemsworth (Thor) e Daniel Brühl (Capitão América: Guerra Civil), o filme retrata a intensa rivalidade real entre os pilotos de Fórmula 1 James Hunt e Niki Lauda nos anos 1970. Além das corridas eletrizantes, o longa explora os desafios pessoais, os riscos extremos e a paixão pelo automobilismo, entregando um retrato humano e emocionante de duas lendas do esporte.

Onde assistir: Prime Video (é necessário assinar o Adrenalina Pura)

4. Ford vs Ferrari (2019)

Com a direção de James Mangold (Logan), com Christian Bale (Batman: O Cavaleiro das Trevas) e Matt Damon (Perdido em Marte), este drama biográfico mostra a épica disputa entre a Ford e a Ferrari nas 24 Horas de Le Mans. O filme destaca a inovação tecnológica, a estratégia e a perseverança humana, revelando o esforço para construir carros que desafiam limites e a determinação dos pilotos e engenheiros.

Onde assistir: Disney+

5. Speed Racer (2008)

Speed Racer (Emile Hirsch) é um jovem extremamente rápido nas pistas de corrida. Nascido para competir, Speed é agressivo, instintivo e destemido ao volante. O único oponente à sua altura é a lembrança de seu falecido irmão, o lendário Rex Racer, o qual idolatrava. Quando Speed dispensa uma lucrativa e tentadora oferta da empresa Royalton Industries isto deixa o dono da companhia, Royalton (Roger Allam), furioso. O filme é dirigido por Lilly e Lana Wachowski (Matrix).

Onde assistir: Max

6. Trilogia Carros (2006-2011-2017)

A trilogia Carros, da Pixar, acompanha o vaidoso Relâmpago McQueen, que aprende a valorizar muito mais do que vencer, especialmente ao se conectar com personagens carismáticos como o atrapalhado Mate e o veterano Doc Hudson. Entre pistas, recomeços e despedidas, Carros mistura humor, coração e nostalgia, conquistando tanto crianças quanto adultos.

Onde assistir: Disney+

7. Velozes & Furiosos: Desafio em Tóquio

Sean Boswell (Lucas Black) é um adolescente superficial e infeliz, que usa as corridas de rua como válvula de escape. Seu envolvimento irresponsável nas corridas fez com que ele tivesse problemas com a polícia anteriormente. Após bater com o carro, e como forma de evitar a prisão, Sean é enviado para Tóquio, onde passa a morar com seu pai (Brian Goodman). Ele fica inteiramente deslocado até conhecer Twinkie (Bow Wow), que lhe apresenta as corridas de drift.

Onde assistir: Prime Video

8. Lamborghini: O Homem por trás da Lenda (2022)

O filme dirigido por Robert Moresco (As Três Faces do Crime), o filme conta a história do italiano Ferruccio Lamborghini, que começou sua longa carreira fabricando tratores e, durante a Segunda Guerra Mundial, passou a projetar veículos militares, ganhando destaque na indústria automobilística. A sua trajetória como empreendedor atingiu o ponto máximo quando ele se dedicou, exclusivamente, à produção de carros esportivos batizados com o seu sobrenome e que, até hoje, são cobiçados mundialmente.

Onde assistir: Prime Video (é necessário assinar o Adrenalina Pura)

9. Gran Turismo: De Jogador a Corredor (2023)

Dirigido por Neill Blomkamp (Distrito 9), o filme é baseado em uma história real sobre um gamer que transforma sua paixão por videogames em uma carreira profissional no automobilismo. O longa destaca a conexão entre tecnologia, esportes eletrônicos e corridas reais, mostrando sonhos e superação.

Onde assistir: Prime Video

10. Senna: O Brasileiro, O Herói, O Campeão (2010)

Documentário dirigido por Asif Kapadia (Amy), focado na vida do lendário piloto brasileiro Ayrton Senna. Com imagens de arquivo inéditas, o filme oferece uma visão íntima da carreira, personalidade e legado de Senna, destacando sua importância não só para o automobilismo, mas também para a cultura mundial.

Onde assistir: Netflix

Bônus: Senna (2024)

Senna é uma minissérie brasileira do gênero drama biográfico, produzida pela Netflix em parceria com a Senna Brands, que conta a história pessoal e profissional de Ayrton Senna (1960–1994), maior ídolo do automobilismo brasileiro. Gabriel Leone (Dom) interpreta o piloto.

Onde assistir: Netflix