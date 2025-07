O filme de terror tão intenso que traumatizou o elenco nas gravações

Longa está disponível em serviço de streaming - Foto: Divulgação

Lançado em 2013, A Morte do Demônio (título original Evil Dead) é o remake da clássica franquia de terror dirigida por Sam Raimi. Sob o comando do cineasta uruguaio Fede Alvarez, o filme apostou em efeitos práticos, muita violência gráfica e ambientes opressivos. O resultado nas telas foi impactante, mas nos bastidores, o processo foi exaustivo e até traumático para o elenco.

A protagonista Jane Levy, que interpreta Mia, revelou em entrevista ao Yahoo! Movies que as filmagens foram intensas e deixaram marcas. "As filmagens não foram tão divertidas [...] o trabalho de um ator em um filme de terror é simplesmente ser torturado", afirmou.

Ela ainda detalhou que teve pesadelos constantes durante as gravações: “O difícil foi sacudir a cabeça ao chegar em casa. Eu tive pesadelos o tempo todo”, contou.

O sangue era o menor dos problemas

Em A Morte do Demônio, foram usados mais de 250 mil litros de sangue falso, número que contribuiu para consolidar o filme como um dos mais sangrentos já feitos. Mas, segundo Jane Levy, o maior desafio não foi lidar com o sangue, e sim com cenas fisicamente intensas.

“A coisa mais difícil foi ser enterrada viva, o que não é nada sangrento. Mas isso foi muito difícil. Não sei por que, quando li o roteiro, pensei que seria divertido”, disse a atriz.

Ela ainda afirmou que o diretor considerava o desconforto parte do processo: "Sinto que é o que significa fazer um filme de terror. O trabalho do diretor é torturar os atores. Fede disse que se você está assistindo a uma comédia e todo mundo está se divertindo, você provavelmente sente essa energia. Mas se você está assistindo a um filme de terror e todo mundo está se divertindo muito, isso não faz sentido", finalizou.

Diretor defende abordagem intensa no set

Fede Alvarez respondeu às declarações da atriz afirmando que a intenção era buscar realismo: “Quando você está fazendo um filme de terror, você quer que os atores vivam naquele universo de terror. Você precisa de reações reais, precisa de dor real. Você precisa de sofrimento real diante das câmeras para transmitir isso.”

A história do filme

No longa, Mia (Jane Levy) é levada por amigos a uma cabana na floresta para se desintoxicar do vício em drogas. O que seria um retiro se transforma em pesadelo após a descoberta de um livro antigo no porão, que, ao ser lido em voz alta, desperta uma força demoníaca. Mia passa a apresentar um comportamento perturbador, e o grupo se vê cercado por uma ameaça sobrenatural.

Disponível no streaming

A Morte do Demônio (2013), dirigido por Fede Alvarez, está disponível na HBO Max. O filme mais recente da franquia, A Morte do Demônio: A Ascensão (2023), também pode ser assistido na plataforma.