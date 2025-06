Os 10 melhores filmes de terror para maratonar agora

Confira 10 filmes para maratonar nessa sexta-feira 13 - Foto: Divulgação

Além das tradicionais festas juninas, junho de 2025 traz uma data que arrepia muita gente: a temida sexta-feira 13. Conhecida como um dia de azar para os supersticiosos, essa data se transforma em um verdadeiro “feriado não oficial” para os fãs de filmes de terror, que aproveitam a ocasião para maratonar histórias sombrias e cheias de suspense.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma seleção com 10 filmes de terror disponíveis nas principais plataformas de streaming. A lista traz títulos recentes e franquias consagradas, com direito a sangue, tensão, criaturas aterrorizantes e finais difíceis de esquecer.



Confira os títulos e prepare a pipoca (se tiver coragem):

NÓS

Nós está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

Adelaide e Gabe viajam com os filhos para curtir um fim de semana tranquilo na praia. O que começa como descanso em família toma um rumo assustador quando um grupo misterioso invade a casa onde estão hospedados. Para o choque de todos, os invasores são idênticos a eles, cópias sombrias, que parecem conhecer cada detalhe de suas vidas.



Onde assistir: Netflix

TRILOGIA UM LUGAR SILENCIOSO

A trilogia Um Lugar Silencioso está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

Na trilogia Um Lugar Silencioso, o silêncio é uma questão de sobrevivência. A história se passa em um mundo pós-apocalíptico dominado por criaturas letais que caçam pelo som. Nos dois primeiros filmes, acompanhamos uma família que precisa se adaptar a uma nova realidade onde qualquer barulho pode ser fatal. Já o terceiro longa, Um Lugar Silencioso: Dia Um, volta ao início de tudo, mostrando como foi o primeiro dia da invasão e a chegada das criaturas à Terra, revelando o pânico e o caos que tomaram conta do planeta quando o silêncio se tornou obrigatório.



Onde assistir: todos os filmes da trilogia estão disponíveis na Netflix

GODZILLA MINUS ONE

Godzilla Minus One está disponível na Netflix | Foto: Divulgação

Em um Japão destruído após a Segunda Guerra Mundial, uma nova ameaça surge das profundezas: Godzilla. Enquanto o país tenta se reconstruir em meio aos escombros e traumas da guerra, a aparição do monstro gigante impõe um novo terror à população. Godzilla Minus One mostra um povo já devastado enfrentando um inimigo ainda mais implacável — agora não mais humano, mas colossal e imparável.



Onde assistir: Netflix



CASAMENTO SANGRENTO

Casamento Sangrento está disponível no Disney+ | Foto: Divulgação

Na noite do seu casamento, Grace acredita estar prestes a iniciar uma nova vida ao lado do marido em uma luxuosa mansão da família dele. Mas o que deveria ser apenas a celebração da lua de mel se transforma em um pesadelo. Seguindo uma tradição bizarra dos sogros, ela é forçada a participar de um jogo mortal de esconde-esconde, onde as regras envolvem armas, violência e a luta desesperada pela própria vida.



Onde assistir: Disney+

A PRIMEIRA PROFECIA

A Primeira Profecia está disponível no Disney+ | Foto: Divulgação

No filme com a atriz brasileira Sônia Braga, a jovem americana Margaret é enviada a Roma para trabalhar a serviço da igreja. No convento, ela acaba enfrentando uma escuridão que abala sua fé. Com a ajuda de um padre afastado, Margaret descobre uma conspiração sombria que a igreja tentou esconder por anos — o nascimento do anticristo.



Onde assistir: Disney+

TRILOGIA TERRIFIER

A trilogia Terrifier está disponível no Prime Video | Foto: Divulgação

A trilogia Terrifier, acompanha o aterrorizante palhaço Art the Clown, uma figura macabra e implacável que espalha o caos onde passa. Nos três filmes, Art persegue suas vítimas com extrema violência e sadismo, transformando cada encontro em um espetáculo de horror brutal e cheio de suspense. A franquia é marcada por cenas intensas de gore e um terror visceral, onde a sobrevivência é um jogo cruel e imprevisível.



Onde assistir: todos os filmes da trilogia estão disponíveis no Prime Video

HEREDITÁRIO

Hereditário está disponível na Max | Foto: Divulgação

Após a morte da avó reclusa, a família Graham começa a descobrir segredos perturbadores sobre seu passado. Apesar de já não estar presente, a matriarca parece exercer uma influência sombria, especialmente sobre a neta adolescente, Charlie, por quem tinha uma ligação incomum. Conforme eventos assustadores começam a ocorrer, a família se vê envolvida em uma espiral de terror, tentando entender e fugir do destino sombrio que foi passado para eles.



Onde assistir: Max

A MORTE DO DEMÔNIO: A ASCENSÃO

A Morte do Demônio está disponível na Max | Foto: Divulgação

Beth viaja para Los Angeles para visitar sua irmã mais velha, Ellie, que vive com os três filhos em um pequeno apartamento. Com uma relação distante, esse encontro seria uma chance de reaproximação entre as irmãs. Mas tudo muda quando elas descobrem um livro antigo que desperta demônios que possuem corpos humanos. Para sobreviver, Beth e Ellie terão que enfrentar uma versão assustadora da própria família.



Onde assistir: Max

FRANQUIA INVOCAÇÃO DO MAL

A franquia Invocação do Mal está disponível na Max | Foto: Divulgação

A franquia Invocação do Mal acompanha os casos reais investigados pelos famosos demonologistas Ed e Lorraine Warren. Cada filme retrata eventos sobrenaturais aterrorizantes, como possessões demoníacas, aparições e maldições, que desafiam a fé e a sanidade das famílias envolvidas. Com uma mistura de suspense, terror e elementos paranormais, a série explora o confronto entre o bem e o mal, mostrando o esforço dos Warren para proteger as pessoas das forças obscuras que ameaçam suas vidas.



Onde assistir: todos os filmes da franquia estão disponíveis na Max

FRANQUIA PREMONIÇÃO

A franquia Premonição está disponível na Max | Foto: Divulgação

A franquia Premonição acompanha protagonistas que, em cada filme, têm uma premonição de um acidente fatal diferente. Após conseguirem sobreviver ao desastre, eles passam a ser perseguidos pela morte, que não aceita negócios inacabados e quer cobrar as vidas que escaparam. Com mortes surpreendentes e cenas repletas de tensão, a série mostra a luta desesperada para escapar de um destino inevitável.



Onde assistir: os cinco primeiros filmes da franquia Premonição estão disponíveis no Max, enquanto o sexto filme está em cartaz nos cinemas.

Bônus

SEXTA-FEIRA 13

Sexta-feira 13 está disponível na Max | Foto: Divulgação

No clássico do terror, em 1958, um casal de adolescentes foge de um acampamento para passar uma noite romântica, mas acaba sendo perseguido e morto por um assassino. Em 1979, mesmo com o trauma ainda presente na cidade, os responsáveis pelo acampamento Crystal Lake decidem reabrir o local. Quando novos monitores começam a trabalhar, eles desaparecem um a um, vítimas de assassinatos brutais.



Onde assistir: Max