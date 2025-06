A série de terror com bebê reborn que você não pode deixar de assistir

Série foi criada por Tony Basgallop e tem a produção de M. Night Shyamalan - Foto: Divulgação | Apple TV+

O que hoje é uma febre nas redes sociais brasileiras já era tema de uma série internacional desde 2019. Lançada pela Apple TV+, Servant explorou o universo dos bebês reborn muito antes de o assunto viralizar no Brasil. Criada por Tony Basgallop e com produção de M. Night Shyamalan, a série mistura terror psicológico, drama familiar e mistério sobrenatural, com uma trama que envolve o público do início ao fim.

Enquanto em 2025 o fenômeno dos reborns estourou nas redes e chegou até ao remake da novela Vale Tudo, com uma história envolvendo as bonecas hiper-realistas, Servant já tratava desse limite entre a realidade e a fantasia emocional de forma inquietante e assustadora.

Uma história de luto, negação e terror psicológico

A trama de Servant se passa na Filadélfia e acompanha a vida de Dorothy (Lauren Ambrose) e Sean Turner (Toby Kebbell), um casal em processo de luto após a morte do filho recém-nascido, Jericho. Incapaz de lidar com a perda, Dorothy sofre um colapso psicológico profundo e entra em estado catatônico.

Para tentar ajudar a esposa a retomar a vida, Sean e a família de Dorothy, especialmente seu irmão Julian (interpretado por Rupert Grint, o eterno Ron Weasley da saga Harry Potter), recorrem a uma alternativa inusitada: um bebê reborn. A técnica, conhecida como “terapia de objeto transicional”, envolve o uso de uma boneca hiper-realista como substituto simbólico da criança perdida.

Servant parte justamente dessa situação delicada. Quando Dorothy recebe o boneco, o impacto é imediato: ela volta a agir como antes, cuidando da boneca como se fosse seu filho biológico. Mas o que parecia apenas um mecanismo terapêutico logo vira o centro de um mistério sobrenatural.

O bebê rebora logo vira centro de um mistério sobrenatural | Foto: Divulgação | Apple TV+

A tensão aumenta com a chegada de Leanne Grayson (Nell Tiger Free), uma jovem misteriosa que foi contratada como babá para cuidar do “bebê”. Logo após o primeiro dia de trabalho, algo inexplicável acontece: o boneco some, dando lugar a um bebê de verdade. Dorothy age como se nada de anormal estivesse acontecendo e passa a tratar o novo Jericho como seu filho real, enquanto Sean e Julian ficam cada vez mais desconfiados e apavorados.



A partir daí, a série mergulha em uma sequência de eventos estranhos, envolvendo questionamentos sobre fé, manipulação, fenômenos sobrenaturais e até cultos misteriosos. A atmosfera é carregada, com cenários escuros e uma fotografia que reforça o clima de isolamento e paranoia.

Cada episódio, com cerca de 30 minutos, é recheado de suspense, levando o público a teorias que mudam a cada nova cena. O que realmente está acontecendo? Jericho voltou à vida? O bebê é de outra pessoa? Ou tudo não passa de uma construção da mente fragilizada de Dorothy?

Fenômeno dos bebês reborn

Enquanto Servant explorava esse universo de forma ficcional há cinco anos, o Brasil vive em 2025 uma verdadeira explosão do interesse pelos bebês reborn. As bonecas hiper-realistas viraram assunto nas redes sociais, em reportagens de TV e até em tramas de novela.

Os bebês reborn são bonecos confeccionados à mão, com materiais que simulam pele, peso e até características como marcas de nascença. Embora muitos os comprem apenas por hobby ou coleção, há também quem recorra aos bonecos como forma de lidar com traumas emocionais profundos, como a perda de um filho ou dificuldades relacionadas à maternidade.

A introdução desse tema no remake de Vale Tudo só reforçou o quanto o assunto ganhou espaço no imaginário popular brasileiro. O debate sobre os limites entre terapia e fuga da realidade se tornou frequente, com especialistas alertando para os cuidados necessários no uso dessas bonecas em contextos de saúde mental.

E foi justamente essa fronteira que Servant antecipou. A série vai além da representação física do boneco, mergulhando nas consequências emocionais e nos dilemas psicológicos que a negação da realidade pode gerar.

Uma experiência para quem gosta de mistério

Finalizada em 2023 com quatro temporadas, Servant é uma série que provoca, desconcerta e obriga o espectador a questionar constantemente o que é real e o que é fantasia. A produção não economiza em momentos de tensão, trabalhando com uma estética de sombras, silêncios e reviravoltas.

O ritmo é rápido, com episódios curtos que facilitam a maratona, mas não diminuem a densidade da trama. A narrativa é marcada por mudanças de perspectiva, fazendo com que o público duvide de tudo e de todos a cada momento.

Veja o trailer de Servant: