Os 17 melhores filmes para quem ama viagem no tempo

Tenet é uma das opções na lista - Foto: Divulgação

Quem nunca sonhou em voltar ao passado para consertar um erro ou dar uma espiada no futuro para saber como a vida vai ser? O cinema adora explorar essa fantasia, trazendo enredos que desafiam as leis da física e da lógica com criatividade e emoção.

Dos grandes blockbusters até produções mais cults, as viagens temporais seguem fascinando diferentes gerações. Seja para viver uma paixão em outra década, impedir o fim do mundo ou simplesmente reviver o mesmo dia infinitas vezes, os filmes de viagem no tempo nos convidam a embarcar em aventuras tão emocionantes quanto imprevisíveis.

Prepare-se para surpresas, reviravoltas e muitos paradoxos temporais com essa lista de 17 produções inesquecíveis.

Os 17 melhores filmes sobre viagem no tempo:

1. No Limite do Amanhã (2014)

Gênero: Ação, Ficção científica | Onde assistir: Max e Prime Video

Tom Cruise revive o mesmo dia em meio a uma guerra alienígena. Um filme com ação frenética e uma trama que transforma repetição em adrenalina.

2. Efeito Borboleta (2004)

Gênero: Drama | Onde assistir: Prime Video e Max

Cada escolha tem um preço. Neste drama psicológico, um jovem tenta alterar o passado para consertar sua vida, mas descobre que mexer com o tempo pode ter consequências sombrias.

3. Meia-Noite em Paris (2011)

Gênero: Fantasia, Comédia romântica | Onde assistir: Prime Video

Woody Allen mistura nostalgia e magia quando um escritor frustrado acaba viajando para os anos 1920 e encontra lendas da literatura e da arte.

4. 12 Macacos (1995)

Gênero: Ficção científica, Suspense | Onde assistir: Prime Video e Apple TV a partir de R$ 6,90

Uma missão desesperada: voltar ao passado para evitar a disseminação de um vírus que quase dizimou a humanidade. Um filme intenso e cheio de reviravoltas.

5. O Projeto Adam (2022)

Gênero: Ação, Aventura, Ficção científica | Onde assistir: Netflix

Ryan Reynolds encontra sua versão mais jovem em uma missão para salvar o futuro — e acertar contas com o passado.

6. De Volta para o Futuro (1985)

Gênero: Ficção científica | Onde assistir: Globoplay e Prime Video

O clássico absoluto das viagens no tempo! Marty McFly e o excêntrico Doc Brown criaram a dupla mais icônica quando o assunto é alterar o curso da história.

7. Looper: Assassinos do Futuro (2012)

Gênero: Ação, Ficção científica | Onde assistir: Prime Video

No futuro, a máfia manda alvos para o passado, onde são executados. Mas o problema começa quando o assassino precisa eliminar... sua versão mais velha.

8. Questão de Tempo (2013)

Gênero: Romance, Drama | Onde assistir: Prime Video

Uma história delicada sobre o poder de aproveitar cada momento. Ao descobrir que pode viajar no tempo, Tim tenta consertar a vida amorosa... e aprende que algumas coisas não podem ser controladas.

9. X-Men: Dias de um Futuro Esquecido (2014)

Gênero: Ação, Super-heróis | Onde assistir: Disney Plus

Wolverine viaja ao passado para impedir um futuro catastrófico para os mutantes. Um dos melhores filmes da franquia X-Men.

10. Tenet (2020)

Gênero: Ação, Ficção científica | Onde assistir: Max e Prime Video

Prepare-se para quebrar a cabeça com a narrativa reversível de Christopher Nolan. Um filme que mistura espionagem e física quântica.

11. O Predestinado (2014)

Gênero: Ação, Suspense, Ficção científica | Onde assistir: Prime Video e Netflix

Viagem no tempo, identidade e um dos finais mais surpreendentes do cinema. Não pisque ou você pode perder uma pista importante!

12. O Exterminador do Futuro (1984)

Gênero: Ação, Ficção científica | Onde assistir: Prime Video, Apple TV e Google Play Filmes a partir de R$ 11,90

Um robô assassino é enviado ao passado para eliminar a mãe daquele que vai liderar a resistência humana no futuro. Um marco da ficção científica.

13. Feitiço do Tempo (1993)

Gênero: Comédia dramática | Onde assistir: Para alugar no Prime Video, Apple TV e Google Play Filmes a partir de R$ 3,90

Um jornalista arrogante fica preso no mesmo dia, sendo obrigado a reviver os mesmos eventos até aprender algumas lições importantes sobre a vida.

14. Noite Passada em Soho (2021)

Gênero: Suspense, Terror | Onde assistir: Para alugar no Prime Video, YouTube, Apple TV e Google Play Filmes a partir de R$ 6,90

Uma viagem perturbadora à Londres dos anos 1960, com direito a música, glamour e muitos mistérios. Uma obra visualmente impressionante.

15. Interestelar (2014)

Gênero: Ficção científica | Onde assistir: Prime Video

A relatividade do tempo em um drama espacial épico. Amor, física e a busca por um novo lar para a humanidade.

16. A Garota que Conquistou o Tempo (2006)

Gênero: Anime, Fantasia, Romance | Onde assistir: Prime Video

Uma jovem ganha o poder de voltar no tempo... mas logo descobre que cada escolha muda o futuro de formas inesperadas.

17. Vingadores: Ultimato (2019)

Gênero: Ação, Super-heróis | Onde assistir: Disney Plus

Os maiores heróis da Marvel apostam todas as fichas em uma missão temporal para tentar reverter os efeitos devastadores do estalo de Thanos.