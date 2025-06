Sobrevivente de acidente aéreo na Índia é comparado a filme de sucesso

Internautas passaram a comparar o caso com a trama de filme estrelado por Bruce Willis - Foto: Divulgação

A impressionante história de sobrevivência do britânico Vishwash Kumar Ramesh, 40, único sobrevivente da queda de um Boeing 787-8 Dreamliner na Índia, ganhou repercussão nas redes sociais nesta semana. Muitos internautas passaram a comparar o caso com a trama do filme Corpo Fechado (2000), dirigido por M. Night Shyamalane protagonizado por Bruce Willis.

O acidente ocorreu logo após a decolagem no aeroporto de Ahmedabad, na Índia. A aeronave da Air Índia, identificada como voo A171, levava 230 passageiros e 12 tripulantes. Segundo relatos, o avião emitiu um sinal de socorro antes de perder contato com a torre de controle. Mais de 200 pessoas morreram no desastre, mas Ramesh sobreviveu, o que gerou espanto e comoção.

A comparação com o longa de Shyamalan surgiu por conta das semelhanças com o personagem David Dunne, interpretado por Bruce Willis. No filme, Dunne é o único sobrevivente de um grave acidente de trem e, a partir desse acontecimento, passa a investigar o que teria feito com que ele escapasse ileso.

Nas redes sociais, a reação foi imediata. “O indiano é o protagonista de Corpo Fechado”, escreveu um internauta. “O maluco é ninguém mais ninguém menos que DAVID DUNN, protagonista de Corpo Fechado”, comentou outro usuário em uma publicação sobre o acidente no X (antigo Twitter). Em resposta ao mesmo post, alguém completou: “O cara é simplesmente o Bruce Willis no filme Corpo Fechado”.



Além das coincidências narrativas, internautas também apontaram semelhanças nos números dos voos: o fictício 177 do filme e o real A171 da Air Índia. Embora não haja confirmação oficial sobre a poltrona ocupada por Ramesh, a associação com a história do cinema foi o suficiente para alimentar teorias e reflexões nas redes sociais.

Apesar da comparação, o caso de Ramesh segue sendo investigado pelas autoridades indianas, que buscam entender as causas do acidente e as circunstâncias que levaram à sobrevivência do britânico.

Trilogia Corpo Fechado

O filme Corpo Fechado, lançado em 2000, é o ponto de partida de uma trilogia dirigida por M. Night Shyamalan. A história acompanha David Dunn, um homem comum que sobrevive milagrosamente a um grave acidente de trem sem sofrer nenhum arranhão.

A partir desse evento, ele começa a questionar sua existência e habilidades, até ser procurado por Elijah Price (Samuel L. Jackson), um misterioso colecionador de histórias em quadrinhos que sofre de uma rara doença óssea que torna seus ossos extremamente frágeis. Elijah acredita que David pode ser uma espécie de "super-herói da vida real", e tenta convencê-lo a aceitar esse destino.

Dezesseis anos depois, Shyamalan surpreendeu o público ao revelar que o filme Fragmentado (2016), que parecia ser uma história isolada, fazia parte do mesmo universo.

Neste segundo longa, o foco está em Kevin Wendell Crumb (James McAvoy), um homem com transtorno dissociativo de identidade que abriga 23 personalidades diferentes — incluindo “A Fera”, uma identidade extremamente forte e violenta. O filme acompanha o sequestro de três jovens por Kevin e explora o funcionamento de sua mente. A conexão com Corpo Fechado só é explicitada nos minutos finais do filme, quando David Dunn faz uma aparição surpresa, revelando a interligação entre as histórias.

A trilogia se completa com Vidro (2019), que reúne os protagonistas dos dois primeiros filmes em um hospital psiquiátrico, onde estão sendo mantidos por uma médica que tenta convencê-los de que suas habilidades são fruto de delírios. O longa explora o confronto entre os três — David Dunn, Kevin Wendell Crumb e Elijah Price.