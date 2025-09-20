Vitória x Fluminense: Claudinho retorna; veja lista de relacionados

O Vitória divulgou a lista de 23 jogadores relacionados para o jogo contra o Fluminense. Saiba quem retorna, os desfalques e a estratégia de Rodrigo Chagas. - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória já definiu os 23 jogadores que estarão à disposição para o duelo contra o Fluminense, neste sábado, 20, às 16h, no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A lista divulgada pelo técnico Rodrigo Chagas tem como principal destaque o retorno do lateral-direito Claudinho, que se recuperou de uma lesão no tornozelo.

Por outro lado, o Rubro-Negro terá importantes ausências. Alexandre Fintelman, Rúben Ismael e Jamerson seguem no departamento médico e estão fora da partida. O volante Baralhas também desfalca a equipe, já que cumpre suspensão automática em razão do acúmulo de cartões amarelos.

Além deles, alguns jogadores ficaram de fora por decisão técnica. Carlinhos, Lucas Braga, Felipe Cardoso, Rúben Rodrigues e Neris não foram relacionados por opção de Rodrigo Chagas.

Confira a lista completa dos convocados do Vitória: