BRASILEIRÃO

Vitória x Fluminense: Claudinho retorna; veja lista de relacionados

Claudinho retorna, mas o Vitória tem desfalques importantes contra o Fluminense

Redação

Por Redação

20/09/2025 - 15:19 h
O Vitória divulgou a lista de 23 jogadores relacionados para o jogo contra o Fluminense. Saiba quem retorna, os desfalques e a estratégia de Rodrigo Chagas.
O Vitória divulgou a lista de 23 jogadores relacionados para o jogo contra o Fluminense. Saiba quem retorna, os desfalques e a estratégia de Rodrigo Chagas.

O Vitória já definiu os 23 jogadores que estarão à disposição para o duelo contra o Fluminense, neste sábado, 20, às 16h, no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A lista divulgada pelo técnico Rodrigo Chagas tem como principal destaque o retorno do lateral-direito Claudinho, que se recuperou de uma lesão no tornozelo.

Por outro lado, o Rubro-Negro terá importantes ausências. Alexandre Fintelman, Rúben Ismael e Jamerson seguem no departamento médico e estão fora da partida. O volante Baralhas também desfalca a equipe, já que cumpre suspensão automática em razão do acúmulo de cartões amarelos.

Além deles, alguns jogadores ficaram de fora por decisão técnica. Carlinhos, Lucas Braga, Felipe Cardoso, Rúben Rodrigues e Neris não foram relacionados por opção de Rodrigo Chagas.

Reforço do Vitória, Kike Saverio está fora do jogo contra o Fluminense
Vitória SAF: saiba detalhes sobre a reunião do Grupo de Trabalho
Vai lotar! Vitória anuncia 25 mil torcedores garantidos no Barradão

Confira a lista completa dos convocados do Vitória:

  • Goleiros: Lucas Arcanjo e Thiago Couto
  • Laterais: Claudinho, Maykon Jesus, Ramon e Raúl Cáceres
  • Zagueiros: Camutanga, Edu, Lucas Halter e Zé Marcos
  • Meio-campistas: Dudu, Matheuzinho, Pepê, Ricardo Ryller, Ronald Lopes e Willian Oliveira
  • Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Fabri, Osvaldo, Renato Kayzer, Renzo López e Romarinho

