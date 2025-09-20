BRASILEIRÃO
Vitória x Fluminense: Claudinho retorna; veja lista de relacionados
Claudinho retorna, mas o Vitória tem desfalques importantes contra o Fluminense
Por Redação
O Vitória já definiu os 23 jogadores que estarão à disposição para o duelo contra o Fluminense, neste sábado, 20, às 16h, no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A lista divulgada pelo técnico Rodrigo Chagas tem como principal destaque o retorno do lateral-direito Claudinho, que se recuperou de uma lesão no tornozelo.
Por outro lado, o Rubro-Negro terá importantes ausências. Alexandre Fintelman, Rúben Ismael e Jamerson seguem no departamento médico e estão fora da partida. O volante Baralhas também desfalca a equipe, já que cumpre suspensão automática em razão do acúmulo de cartões amarelos.
Além deles, alguns jogadores ficaram de fora por decisão técnica. Carlinhos, Lucas Braga, Felipe Cardoso, Rúben Rodrigues e Neris não foram relacionados por opção de Rodrigo Chagas.
Confira a lista completa dos convocados do Vitória:
- Goleiros: Lucas Arcanjo e Thiago Couto
- Laterais: Claudinho, Maykon Jesus, Ramon e Raúl Cáceres
- Zagueiros: Camutanga, Edu, Lucas Halter e Zé Marcos
- Meio-campistas: Dudu, Matheuzinho, Pepê, Ricardo Ryller, Ronald Lopes e Willian Oliveira
- Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Fabri, Osvaldo, Renato Kayzer, Renzo López e Romarinho
