ESPORTES
CASA CHEIA

Vai lotar! Vitória anuncia 25 mil torcedores garantidos no Barradão

Leão da Barra recebe o Fluminense neste sábado, 20, às 16h

João Grassi

Por João Grassi

19/09/2025 - 16:41 h
Torcida do Vitória no Barradão
Após o Vitória retornar com a campanha ‘Cupom Sócio SMV’, que disponibiliza ingressos com valores entre R$ 20 (arquibancada) e R$ 40 (cadeira), a torcida rubro-negra novamente mostrou que será um trunfo na briga pela permanência na Série A. Mais de 25 mil pessoas estão confirmadas no duelo contra o Fluminense, marcado para este sábado, 20.

Em postagem nas redes sociais, o clube divulgou o número de torcedores que realizaram check-in ou adquiriram ingressos até esta tarde de sexta, 19. Com isso, mais rubro-negros ainda podem comparecer ao jogo no Estádio Manoel Barradas e a expectativa é de casa cheia.

Os ingressos são vendidos on-line pelo site da Ingresso S.A e em pontos físicos: as lojas oficiais do clube nos shoppings da Bahia (antigo Iguatemi), Bela Vista, Capemi, Paralela, Salvador, Salvador Norte, além da loja do Barradão. No dia do jogo, a bilheteria do próprio estádio fica aberta das 10h às 17h.

Campanha de sucesso

A promoção lançada pelo Vitória teve forte adesão da torcida nas duas partidas anteriores com a campanha dos cupons. 27.356 torcedores acompanharam o empate com o Juventude no Barradão, enquanto 28.586 pessoas assistiram o Leão da Barra bater o Atlético-MG.

Novamente com o Barradão cheio, o Vitória recebe o Fluminense às 16h do sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para sair do Z-4, o Leão da Barra precisa conquistar os três pontos.

