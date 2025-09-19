Menu
HOME > ESPORTES
BAIXA

Goleiro é vetado pelo DM e desfalca o Vitória contra o Fluminense

Jogador de 24 anos se recupera de um desconforto no quadril

João Grassi

Por João Grassi

19/09/2025 - 13:36 h
Alexandre Fintelman, goleiro do Vitória
Alexandre Fintelman, goleiro do Vitória

Ainda entregue ao departamento médico, Alexandre Fintelman vai novamente desfalcar o Vitória no compromisso deste sábado, 20. Conforme informou o clube, o goleiro não foi relacionado para a partida contra o Fluminense.

Fintelman já havia ficado de fora do grupo que viajou para o duelo com o Fortaleza, no último sábado, 13, quando o Leão da Barra perdeu por 2 a 0 no Castelão. Ele se recupera de um desconforto no quadril.

Devido ao bom desempenho de Lucas Arcanjo, Fintelman atuou em apenas dois jogos na temporada: um pelo Campeonato Baiano e outro na Copa do Nordeste. Apesar das poucas oportunidades, o goleiro de 24 anos é bem avaliado internamente no Vitória.

Próximo compromisso

Sem Fintelman, o Vitória enfrenta o Fluminense neste sábado, às 16h, no Barradão, em duelo válido pela 24ª rodada do Brasileirão Série A.

Tags:

Alexandre Fintelman campeonato brasileiro ec vitória Fluminense FC

x