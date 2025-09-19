Menu
ESPORTES
Enquete: você acha que Matheuzinho deve ser titular contra o Flu?

O meia vem enfrentando um jejum de mais de cinco meses sem gols ou assistências pelo Vitória

Marina Branco

Marina Branco

19/09/2025 - 9:40 h
Matheuzinho pelo Vitória
Matheuzinho pelo Vitória -

O Vitória vem vivendo um momento complicado, e seus principais jogadores também. Principal destaque do time na temporada passada, o meia Matheuzinho vem enfrentando um jejum de gols e assistências que já dura mais de cinco meses.

O último gol de Matheuzinho foi em 16 de abril, quando o Rubro-Negro venceu o Fortaleza por 2 a 1, ainda na quarta rodada do Brasileirão. Agora, vinte rodadas depois, o Leão da Barra encara o Fluminense, e precisa saber com quem contar.

Em termos de assistências, as últimas de Matheuzinho foram no Campeonato Baiano contra o Porto-BA, dando as bolas que resultaram nos dois gols da vitória por 2 a 1. Desde então, foram 17 jogos no time, sendo 14 como titular, e nehum gol ou assistência.

É justo relembrar que Matheuzinho viveu dificuldades por lesões nesse período. Uma fascite plantar deixou o meia de fora do Brasileiro por cinco rodadas, complicando ainda mais o físico já debilitado pela lesão no joelho no final da temporada passada.

Até aqui, Matheuzinho tem quatro gols e duas assistências na temporada, gerando insegurança da torcida do Vitória em relação à escalação do meia.

O que você acha?

Resultados Parciais

Matheuzinho deve ser titular contra o Fluminense pelo Brasileirão?

Enquete

Matheuzinho deve ser titular contra o Fluminense pelo Brasileirão?

x