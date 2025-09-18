Vitória perde para Ferroviária e está fora da Copa do Brasil Feminina

Vitória foi eliminado da Copa do Brasil Feminina - Foto: Karla Porto | EC Vitória

O Vitória foi derrotado por 3 a 0 para a Ferroviária, nesta tarde de quinta-feira, 18, e está eliminado da Copa do Brasil Feminina nas oitavas de final. A partida foi disputada na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara-SP.

Os gols do jogo foram marcados por Sissi, aos 16 minutos do primeiro tempo, enquanto Mylena Carioca, aos 35, e Micaelly, aos 49, balançaram as redes na segunda etapa. Vale lembrar que a eliminatória é disputada em jogo único.

A equipes das Leoas, comandada pelo técnico Anderson Magalhães, foi a campo assim: Kivia; Buga (Milena Bispo), Rute, Pipoca e Dymenor (Monik); Lanny, Vic Moura (Áhlice) e Bárbara; Roqueline, Sheilinha e Verena (Milena Monteiro).

O time feminino do Vitória já havia eliminado Itabirito-MG e Mixto-MT, jogando ambas as partidas fora de casa. As Leoas buscavam o feito inédito de alcançar as quartas de final, mas o sonho foi adiado.

Próximo compromisso

As rubro-negras agora voltam a campo no próximo domingo, 21, às 15h, para enfrentar a Juazeirense. A partida, válida pela 5ª rodada do Campeonato Baiano Feminino, acontece no Sítio do Caju, em Salvador.