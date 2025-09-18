Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELIMINAÇÃO

Vitória perde para Ferroviária e está fora da Copa do Brasil Feminina

Leoas foram superadas pelo placar de 3 a 0

João Grassi

Por João Grassi

18/09/2025 - 18:28 h
Vitória foi eliminado da Copa do Brasil Feminina
Vitória foi eliminado da Copa do Brasil Feminina -

O Vitória foi derrotado por 3 a 0 para a Ferroviária, nesta tarde de quinta-feira, 18, e está eliminado da Copa do Brasil Feminina nas oitavas de final. A partida foi disputada na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara-SP.

Os gols do jogo foram marcados por Sissi, aos 16 minutos do primeiro tempo, enquanto Mylena Carioca, aos 35, e Micaelly, aos 49, balançaram as redes na segunda etapa. Vale lembrar que a eliminatória é disputada em jogo único.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A equipes das Leoas, comandada pelo técnico Anderson Magalhães, foi a campo assim: Kivia; Buga (Milena Bispo), Rute, Pipoca e Dymenor (Monik); Lanny, Vic Moura (Áhlice) e Bárbara; Roqueline, Sheilinha e Verena (Milena Monteiro).

O time feminino do Vitória já havia eliminado Itabirito-MG e Mixto-MT, jogando ambas as partidas fora de casa. As Leoas buscavam o feito inédito de alcançar as quartas de final, mas o sonho foi adiado.

Próximo compromisso

As rubro-negras agora voltam a campo no próximo domingo, 21, às 15h, para enfrentar a Juazeirense. A partida, válida pela 5ª rodada do Campeonato Baiano Feminino, acontece no Sítio do Caju, em Salvador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

copa do brasil ec vitória eliminação futebol feminino

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vitória foi eliminado da Copa do Brasil Feminina
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

Vitória foi eliminado da Copa do Brasil Feminina
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Vitória foi eliminado da Copa do Brasil Feminina
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

Vitória foi eliminado da Copa do Brasil Feminina
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

x