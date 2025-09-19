Vitória x Fluminense: números apontam contrastes no estilo de jogo

Vitória e Fluminense se encaram no Barradão pela 24ª rodada - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Vitória e Fluminense chegam de derrotas para a partida da 24ª rodada do Brasileirão no Barradão - mas a situação das duas equipes é totalmente distinta. Entrando em campo neste sábado, 20, o Rubro-Negro tenta contar com o fator casa, que tanto se mostra essencial para o time que em 23 rodadas não conseguiu vencer uma partida sequer longe da força do Barradão, para fugir da assombrosa zona de rebaixamento. Do outro lado, o Flu aproveita a primeira metade da tabela e sonha com a entrada no G-8.

A situação é distinta, o estilo de jogo também. Enquanto o ataque do Leão da Barra foi mais tímido ao longo de toda a temporada, o Tricolor das Laranjeiras não vem economizando gols.

O Vitória chega à rodada com média de 0,8 gol por jogo, menos que o Fluminense, que balança as redes em média 1,2 vez por partida. A diferença, curiosamente, não se repete no volume de finalizações certas: 4,2 por jogo dos baianos contra 3,6 dos cariocas.

Quando o assunto é criação de grandes chances, ocorre um empate (1,6). Já na conversão, os rubro-negros perdem 1,1 grande chance por partida, enquanto os tricolores desperdiçam 0,9, mostrando serem mais efetivos mesmo com um volume igual de criação.

Construção e posse: quem dita o ritmo

O Fluminense sabe levar melhor a bola até o gol, e isso se mostra desde muito cedo. Na construção de jogadas pelo meio-campo, o contraste é ainda mais evidente, já que o Vitória tem média de 43,1% de posse, com 288 passes certos por jogo (81,8% de acerto), enquanto o Fluminense é muito mais dominante: 54,3% de posse, 425 passes certos (86%) e distribuição que garante mais controle de jogo.

Mesmo nas bolas longas, o Flu ainda leva vantagem. São 20,7 certas por jogo (52,9%) contra 15,8 (45,9%) do Leão, mostrando um time mais variado, capaz de alternar entre jogo apoiado e lançamentos diretos.

Vulnerabilidade nas defesas

Embora no ataque o Vitória apareça atrás, os números de ambas as defesas são próximos. A equipe baiana sofre 1,5 gols por jogo, enquanto o Fluminense leva 1,4 tentos por partida.

Embora ambos os sistemas não estejam ajustados, o Vitória acaba realizando mais cortes, com média de 28,9 por jogo contra 22,2 do adversário, O Leão também exige mais defesas de Lucas Arcanjo (3,7 por jogo contra 2,4). Além disso, já cometeu três pênalti até aqui, contra apenas um do time carioca.

Nos duelos defensivos, a equipe tricolor leva vantagem nos desarmes: são 15,2 por jogo, contra 14,8 do Vitória. Nas interceptações, o Leão realiza 7,7 por jogo, contra 6,5 dos cariocas.

Perdas comportamentais

Mas não para por aí - o Vitória também sofre no aspecto disciplinar, cometendo em média 14,8 faltas por jogo, enquanto o Fluminense chega com apenas 11,6. Isso se traduz em mais cartões, com o Leão recebendo cerca de 2,7 amarelos por jogo (e já tendo recebido três vermelhos), e o Tricolor recebendo 1,9 amarelos, com uma expulsão até aqui.

As estatísticas de impedimento também chamam atenção: o Rubro-Negro é pego 1,7 vez por jogo, quase o triplo do Fluminense, com uma média baixíssima de 0,6.

Sonho de construir, projeto de se impor

O caminho de cada um até o gol é sempre diferente. O Leão da Barra depende muito de transições rápidas, bolas longas e cortes defensivos, enfrentando grandes dificuldades para manter a posse e sofrendo muito com a vulnerabilidade na defesa. Aqui, a disciplina também é um ponto crítico, já que as faltas constantes quebram o ritmo e geram riscos em bolas paradas.

O Vitória, então, terá de equilibrar a intensidade defensiva com mais eficiência ofensiva se quiser surpreender em casa. O Fluminense, por outro lado, deve apostar na posse e na efetividade em converter quando cria chances.

O jogo promete ser um choque de estilos: de um lado, um Vitória combativo, mas limitado em termos de construção. Do outro, um Fluminense que alia controle, eficiência e disciplina. No final, um time que escape da zona de rebaixamento, ou um que consagre sua entrada no G-8 da competição.