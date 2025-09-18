Menu
ESCALAÇÃO ALTERNATIVA

Fluminense deve poupar titulares em jogo com o Vitória na Série A

Time carioca é o próximo adversário do Leão da Barra no Campeonato Brasileiro

João Grassi

Por João Grassi

18/09/2025 - 19:09 h | Atualizada em 18/09/2025 - 19:32
Fluminense 1x1 Vitória no primeiro turno do Brasileirão
Fluminense 1x1 Vitória no primeiro turno do Brasileirão -

Próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem focado nas competições de mata-mata. No duelo deste próximo sábado, 20, a equipe carioca deve mandar uma escalação alternativa, estratégia já utilizada em outros compromissos da Série A.

Vivo em três campeonatos, o Tricolor carioca divide suas atenções com a Copa Sul-Americana após perder por 1 a 0 para o Lanús, nesta terça-feira, 16, pelas quartas de final. O jogo de volta será na próxima terça, 23, no Maracanã.

Depois de jogar pela Copa do Brasil, quando venceu e eliminou o Bahia, o Fluminense poupou jogadores na derrota para o Corinthians na 23ª rodada do Brasileirão. Diante do Leão da Barra, a equipe deve ter uma base parecida.

Uma provável escalação do técnico Renato Gaúcho deve ter: Fábio; Júlio Fidelis, Ignácio, Igor Rabello e Fuentes; Otávio e Bernal; Santiago Moreno, Lucho Acosta e Soteldo; Germán Cano.

Vitória x Fluminense: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem
Vitória e Flu de Feira participam de importante competição de base
Vitória defende tabu de 6 anos contra Fluminense em jogo decisivo

Vitória x Fluminense

Vitória e Fluminense entram em campo às 16h do sábado, no Barradão, em duelo que abre a 24ª rodada do Brasileirão Série A. Caso não vença o jogo, o Leão da Barra permanecerá mais uma semana na zona de rebaixamento.

x