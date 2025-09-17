Vitória e Flu de Feira participam de importante competição de base

Vitória está confirmado na Copa Atlântico Sub-19 - Foto: Karla Porto | EC Vitória

A base do Vitória vai participar, daqui a menos de um mês, de uma importante competição do futebol brasileiro: a Copa Atlântico Sub-19. A quarta edição, que conta com 32 clubes, será realizada no CT do Retrô, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. Outra equipe baiana que está confirmada é o Fluminense de Feira.

A Copa Atlântico será realizada entre os dias 10 e 20 de outubro, com a presença de grandes agremiações como Ceará, Náutico, Santa Cruz, Santos, São Paulo, Sport, Palmeiras e times estrangeiros. Os participantes foram separados em oito diferentes grupos já definidos.

O grupo do Leãozinho conta com América (PE), CRB e Sfera (SP). O Touro do Sertão, por outro lado, terá como adversários Fortaleza, Vera Cruz (PE) e Sete de Setembro (PE).

Grupos da Copa Atlântico Sub-19

GRUPO A : São Paulo, Brasiliense, Tirol (CE) e Ipojuca (PE)

: São Paulo, Brasiliense, Tirol (CE) e Ipojuca (PE) GRUPO B : Palmeiras, Rio Branco (ES), Ceará e Porto (PE)

: Palmeiras, Rio Branco (ES), Ceará e Porto (PE) GRUPO C : Internacional, Náutico, Timon (MA) e Água Santa (SP)

: Internacional, Náutico, Timon (MA) e Água Santa (SP) GRUPO D : Santos, Santa Cruz, Coimbra (MG) e Porto Vitória (ES)

: Santos, Santa Cruz, Coimbra (MG) e Porto Vitória (ES) GRUPO E : Fortaleza, Vera Cruz (PE), Fluminense de Feira e Sete de Setembro (PE)

: Fortaleza, Vera Cruz (PE), e Sete de Setembro (PE) GRUPO F : América (PE), Vitória , CRB e Sfera (SP)

: América (PE), , CRB e Sfera (SP) GRUPO G : Sport, América (RN), Atlético Piauiense e Midtjylland (DN)

: Sport, América (RN), Atlético Piauiense e Midtjylland (DN) GRUPO H : Retrô, Universidad Católica (EQU), Zumbi (AL) e Icasa (CE)

A competição terá transmissão ao vivo da TV Retrô e também na TV FPF, ambas no YouTube.