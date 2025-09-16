Vitória aposta em destaque de time baiano para reforçar base; saiba

Luis Gustavo, conhecido como 'Sabará' - Foto: Divulgação/Galícia

O projeto de reestruturação da divisão de base é um dos principais da gestão Fábio Mota no Vitória, que segue com a estratégia de captar talentos em outros clubes e fortalecer os elencos das categorias abaixo do profissional. Dessa vez, o Leão da Barra acertou a contratação de Luis Gustavo, do Galícia.

Nascido em 2010, o meia-atacante de 14 anos conhecido como 'Sabará' era um dos destaques da base do Granadeiro. Canhoto de habilidade e boa técnica, ele chega para o time Sub-15 rubro-negro.

De acordo com o Galícia, um acordo foi feito com o Vitória para Sabará disputar o restante do Campeonato Baiano Sub-15 pelo Granadeiro e depois seguir para o Barradão em definitivo após o fim da competição.

“Estamos contratando para a base porque compramos as mesmas plataformas do profissional. O coordenador fica monitorando os campeonatos do Brasil todo e vai trazendo jogadores para o Vitória. Já adquirimos uns dez ou doze esse ano”, comentou o presidente Fábio Mota.

Quando Sabará chega?

As finais do Baianão Sub-15 estão marcadas para os dias 22 e 29 de novembro, sendo então essa a data limite para a chegada de Sabará ao Vitória.

Caso o Galícia seja eliminado em uma fase anterior às finais, o meia-atacante pode chegar em breve na Toca do Leão.