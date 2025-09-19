REFORÇO
Claudinho é relacionado e reforça o Vitória contra o Fluminense
Lateral-direito estava com um edema ósseo no pé direito
Por João Grassi
Após ficar fora de combate por cinco jogos seguidos, Claudinho foi relacionado para o próximo compromisso do Vitória. O lateral-direito está no grupo convocado para a partida contra o Fluminense, no sábado, 20. A informação foi divulgada pelo clube.
Claudinho sofreu uma entorse no empate por 2 a 2 com o Palmeiras, no último dia 3 de agosto, pela 18ª rodada do Brasileirão, e o problema evoluiu para um edema ósseo no pé direito.
O defensor já estava treinando normalmente, mas foi preservado pela comissão técnica e não viajou para o último jogo do Leão da Barra, a derrota para o Fortaleza por 2 a 0, no Castelão.
Leia Também:
Claudinho vira mais uma opção para a lateral-direita, que já contava com o retorno Raúl Cáceres, outro que voltou recentemente de lesão. O atleta de 24 anos acumula 28 aparições em campo na temporada, sendo 12 delas pela Série A.
Próximo compromisso
Claudinho e outros 22 jogadores do Vitória enfrentam o Fluminense neste sábado, às 16h, no Barradão, em duelo válido pela 24ª rodada do Brasileirão Série A.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes