REUNIÃO COM A TORCIDA
Dudu se reúne com integrantes da TUI para "conversa olho no olho"
Volante de 26 anos está em sua segunda passagem pelo Vitória
Por João Grassi
Após fazer sua reestreia pelo Vitória na derrota para o Fortaleza, Dudu se reuniu com integrantes da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI) nesta quinta-feira, 18. A própria organizada publicou registros do encontro nas redes sociais.
De acordo com a TUI, o volante de 26 anos e os membros da torcida tiveram uma “conversa franca, olho no olho, sem espaço para ego ou vaidade”. O encontro aconteceu na sede da torcida organizada, no bairro do Imbuí.
"Que o retorno de Dudu traga consigo o mesmo espírito de entrega e comprometimento que marcou a maior parte de sua passagem anterior pelo clube, período no qual conquistamos títulos importantes juntos. Essa é a imagem que queremos e o futuro que desejamos para o Vitória", escreveu o presidente da TUI, Gabriel Oliveira.
Embora tenha sido peça importante nos títulos da Série B 2023 e Baianão 2024, Dudu protagonizou uma polêmica envolvendo justamente a TUI. Ele e Rodrigo Andrade foram abordados de maneira violenta por integrantes da organizada em um bar no bairro de Canabrava. Pouco tempo depois, a dupla de meio-campistas deixou o clube.
Leia Também:
Segunda passagem pelo Vitória
Reintegrado ao Vitória após encerrar empréstimo na Ponte Preta, o volante Dudu reestreou no último sábado, 13, quando o Leão da Barra perdeu por 2 a 0 para o Fortaleza, no Castelão. Ele foi acionado no banco de reservas e substituiu Willian Oliveira aos 16 minutos do segundo tempo.
Com a suspensão de Gabriel Baralhas, Dudu deve ser titular no próximo compromisso do Vitória, contra o Fluminense, neste sábado, 20, às 16h, pela rodada 24 do Brasileirão. Será o reencontro do volante com a torcida rubro-negra no Barradão.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes