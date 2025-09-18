Dudu se reúne com integrantes da TUI para "conversa olho no olho"

Dudu se reuniu com membros da TUI nesta quinta-feira, 18 - Foto: Reprodução | Instagram

Após fazer sua reestreia pelo Vitória na derrota para o Fortaleza, Dudu se reuniu com integrantes da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI) nesta quinta-feira, 18. A própria organizada publicou registros do encontro nas redes sociais.

De acordo com a TUI, o volante de 26 anos e os membros da torcida tiveram uma “conversa franca, olho no olho, sem espaço para ego ou vaidade”. O encontro aconteceu na sede da torcida organizada, no bairro do Imbuí.

"Que o retorno de Dudu traga consigo o mesmo espírito de entrega e comprometimento que marcou a maior parte de sua passagem anterior pelo clube, período no qual conquistamos títulos importantes juntos. Essa é a imagem que queremos e o futuro que desejamos para o Vitória", escreveu o presidente da TUI, Gabriel Oliveira.

Embora tenha sido peça importante nos títulos da Série B 2023 e Baianão 2024, Dudu protagonizou uma polêmica envolvendo justamente a TUI. Ele e Rodrigo Andrade foram abordados de maneira violenta por integrantes da organizada em um bar no bairro de Canabrava. Pouco tempo depois, a dupla de meio-campistas deixou o clube.

Segunda passagem pelo Vitória

Reintegrado ao Vitória após encerrar empréstimo na Ponte Preta, o volante Dudu reestreou no último sábado, 13, quando o Leão da Barra perdeu por 2 a 0 para o Fortaleza, no Castelão. Ele foi acionado no banco de reservas e substituiu Willian Oliveira aos 16 minutos do segundo tempo.

Com a suspensão de Gabriel Baralhas, Dudu deve ser titular no próximo compromisso do Vitória, contra o Fluminense, neste sábado, 20, às 16h, pela rodada 24 do Brasileirão. Será o reencontro do volante com a torcida rubro-negra no Barradão.