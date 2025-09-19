NÃO JOGA
Reforço do Vitória, Kike Saverio está fora do jogo contra o Fluminense
Atacante de 26 anos foi apresentado na última quinta-feira, 18
Por João Grassi
Último jogador contratado pelo Vitória em 2025, Kike Saverio ainda não fará sua estreia neste sábado, 20, contra o Fluminense. Apresentado na última quinta-feira, 18, o atacante de 26 anos não foi regularizado a tempo e por isso não estará disponível.
Saverio precisava ter contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira, 19, o que não ocorreu. Além de não ter sido regularizado, o atacante ainda se recondiciona fisicamente, já que está sem jogar há pouco mais de quatro meses.
Comandado pelo técnico Rodrigo Chagas, o ataque rubro-negro deve ser formado por Erick, Aitor Cantalapiedra, Renato Kayzer e Osvaldo. Quando estiver disponível, Kike Saverio deve brigar por posição com o 'Vovô'.
Próximo compromisso
Sem Saverio, o Vitória recebe o Fluminense às 16h deste sábado, no Barradão, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso não vença o jogo, o Leão da Barra vai ficar mais uma semana na zona de rebaixamento.
