Kike Saverio chega oficialmente ao Leão: "Não esperava recepção assim"

Kike Saverio durante entrevista de apresentação na sala de imprensa do Barradão - Foto: João Grassi I Ag. A TARDE

Recém-chegado ao Vitória, o atacante Kike Saverio, de 26 anos, foi apresentado no clube nesta quinta-feira, 18. Nascido na Itália, mas com nacionalidade espanhola e equatoriana, ele traz esperanças com um currículo que inclui passagens pela base e time B do Barcelona, onde foi considerado uma grande promessa, por seleções de base e outros clubes espanhóis. Antes de desembarcar em Salvador, defendeu o Aris Thessaloniki, da Grécia.

Anunciado na última terça-feira, 16, Kike já chegou sendo muito abraçado pela torcida, como fez questão de ressaltar. "Sinceramente, não esperava uma recepção assim. É um clube tão bem estruturado, com tanta gente à disposição, que nos ajuda em tudo. Levo uma impressão muito boa", elogiou.

O Leão da Barra é a primeira experiência de Kike fora do futebol europeu, e o atacante não escondeu a animação em chegar ao Brasileirão. "Trago no currículo a liga mais forte do continente (europeu). Venho com muita vontade de aprender, de somar e de ajudar o Vitória a alcançar seus objetivos", celebrou.

Após vestir a camisa rubro-negra, Kike se apresentou oficialmente, explicando a pronúncia de seu nome e, é claro, como gosta de aparecer em campo. Segundo o atleta, ele tem experiência nas três posições de ataque, mas prefere atuar como ponta, seja pela direita ou pela esquerda.

Quando entra em campo?

Questionado sobre a parte física, o jogador admitiu que será necessário um período de adaptação. "Como vocês sabem, venho de um tempo parado. Já organizamos com o clube um plano para que, o mais rápido possível, eu possa estar no mesmo nível dos companheiros", garantiu.

"Hoje treinei de manhã, à tarde também, e temos um plano para acelerar essa adaptação. Fisicamente, obviamente, estava trabalhando todo esse tempo, mas tenho que seguir treinando com o time e me adaptar ao campo. Se poderei jogar no sábado (contra o Fluminense pelo Brasileirão) ou não, não sei, porque ainda tem uma questão de documentos que estamos esperando", afirmou.

Ainda dá pra reerguer o Vitória?

Saverio também comentou sobre o desafio de chegar ao clube em um momento de dificuldades, em que o Vitória tenta se reerguer após o 8 a 0 que marcou a temporada e passar a vencer fora de casa, feito ainda não alcançado pelo Leão.

"Acho que três meses (até o final da temporada) são suficientes para mudar a situação, senão eu não teria vindo. Vi os companheiros treinando, qualidade, intensidade, eles sobram. Há boas pessoas aqui. Depois de vê-los treinar, acredito que podemos mudar a situação, obviamente", disse.

Assim, o atacante explicou por que escolheu o Vitória entre outras opções de mercado: “Durante o verão tive muitas opções para ir jogar em diferentes lugares, mas queria esperar algo que realmente me motivasse, um desafio. Quando soube do Vitória, na verdade, não tive que pensar muito".

Estrangeiros no Leão

No clube, ele chega a encontrar um 'compatriota', o espanhol e também recém-chegado no Rubro-Negro, Aitor Cantalapiedra. Os dois foram revelados no Barcelona e chegam ao Vitória na mesma temporada, cruzando os caminhos pela primeira vez.

"Nunca nos conhecemos pessoalmente. Quando soube da opção de vir para o Vitória, perguntei a alguns companheiros sobre a situação, mas diretamente nunca falamos", contou Kike.

Suprindo carências

Do lado do Vitória, o processo de contratação veio da vontade de suprir carências no elenco, segundo o diretor de futebol Gustavo de Oliveira. "Formação de elenco é sempre dinâmico. A gente espera, muitas vezes, que saídas e chegadas se deem no período de janela, mas também fora da janela, quando ela se fecha", explicou.

"A preocupação é olhar para o elenco, suprir carências, especialmente em características necessárias. O elenco também é dinâmico: lesões, volta, sai. Então esse é um movimento que nós estamos sempre alerta", continuou.

"Não é porque fechou a janela que o nosso trabalho se encerra. Pelo contrário, ele continua e, em alguns momentos, a gente segue observando para reforçar, se necessário ainda para este ano e também para próximas temporadas", disse.

Nesse contexto, surgiu a oportunidade de trazer o equatoriano: "Chegamos até o Kike, Javier Enrique, seu nome, mas prefere ser chamado como Kike. Assim a gente o tem chamado internamente".

Kike Saverio sendo apresentado pelo executivo de futebol Gustavo Vieira | Foto: João Grassi I Ag. A TARDE

"Ele traz características que, ao nosso olhar e ao da comissão técnica, vêm suprir carências: um extremo, um jogador com características muito agudas, que busca o enfrentamento do um contra um, o que por consequência o faz ser agressivo, sempre buscando a área e eventualmente o gol", avaliou.

"Então, no nosso entender, esse era um espaço que ainda estava em aberto e pretendíamos preencher. Estamos fazendo agora com o Kike. Me cabe aqui dar as boas-vindas, que você tenha muito sucesso, porque temos objetivos em comum a buscar", finalizou.

Caso seja regularizado a tempo, Kike pode vir a estrear pelo Vitória neste sábado, 20, contra o Fluminense, dentro do Barradão, pela 24ª rodada do Brasileirão. O Leão da Barra precisa vencer para sair da zona de rebaixamento.