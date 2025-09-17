Vitória: Gabriel se adapta bem ao Sport e se diz feliz em Recife

Gabriel Vasconcelos em entrevista coletiva no Sport - Foto: Reprodução | TV Sport

Emprestado pelo Vitória até o final da temporada, o goleiro GabrielVasconcelos está "muito feliz" defendendo o Sport. Questionado sobre uma possível permanência no Leão da Ilha em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 17, o jogador contou bastidores da sua chegada em Recife e pregou "felicidade" ao falar do momento atual no clube pernambucano.

"Agradeço e glorifico à Deus pela oportunidade de estar aqui, estar jogando. Querendo ou não, eu preciso pensar dia a dia, um passo de cada vez, até o final do campeonato. É claro que a gente projeta coisas na nossa cabeça, pensa no futuro, já falei que eu estou muito feliz aqui em Recife, a minha família se adaptou muito bem", contou o jogador.

Apesar de ter assinado contrato com o Vitória em definitivo até o final de 2028, Gabriel fez apenas seis jogos no Leão da Barra e foi emprestado ao Sport para a disputa da Série A do Campeonato Brasilerio. O vínculo com a equipe baiana não foi esquecida pelo goleiro.

"Tenho contrato com o Vitória ainda, sou grato ao clube que me comprou ano passado. Fica difícil projetar muito para frente, vista a situação que estamos vivendo, mas o que eu posso falar da minha parte é que estou muito feliz aqui. Fui recebido de braços abertos pelo clube e pelas pessoas que trabalham aqui", completou.

Gabriel foi titular em todas as partidas desde que chegou ao Sport. O goleiro, inclusive, foi um dos destaques do empate em 1 a 1 com o RB Bragantino, no último domingo, 14, realizando oito defesas.