Vitória SAF: saiba detalhes sobre a reunião do Grupo de Trabalho

Após incorporar líderes do Movimento Vitória SAF, o Vitória montou um Grupo de Trabalho para a estruturação da futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no clube. A primeira reunião ocorreu na última terça-feira, 16, onde foram definidas estratégias e direcionamentos.

Além dos integrantes do MVSAF, estiveram presentes no encontro membros da diretoria, inclusive o presidente Fábio Mota, além de representantes do escritório CSMV, como o advogado André Sica, contratado pelo clube para auxiliar no projeto.

O MVSAF comunicou os seguintes pontos:

- O Leão da Barra vai buscar um investidor majoritário, com capacidade de investimentos no médio e longo prazo, dotado de expertise comprovada no futebol e que apresente um projeto sólido;

- O clube já implementou medidas sugeridas pelo CSMV Advogados e pelo MVSAF, incluindo a contratação de um financial advisor para conduzir o processo de prospecção de investidores;

- A abordagem aos potenciais investidores já foi iniciada e será conduzida em estrita confidencialidade e responsabilidade institucional;

- O tempo médio estimado para a conclusão do processo é de aproximadamente dois anos, podendo variar para mais ou para menos.

O Movimento Vitória SAF (MVSAF) celebra com entusiasmo a realização da primeira reunião do Grupo de Trabalho para estruturação da SAF do Esporte Clube Vitória.



Reuniões frequentes

Ainda de acordo com o comunicado, o Grupo de Trabalho fará reuniões quinzenais destinadas ao acompanhamento das atividades. Além disso, o MVSAF garante que a participação do coletivo será restrita aos temas relacionados à futura SAF do Vitória.