Matheuzinho avalia expulsão de Dudu: "jogar com um a menos é difícil"

O meia Matheuzinho, do Vitória, falou após a derrota para o Fluminense. O jogador destacou a expulsão de Dudu e a atuação do goleiro Fábio como fatores decisivos no resultado. - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Em um jogo marcado por polêmica na arbitragem, o Vitória perdeu para o Fluminense na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda na etapa inicial, o Leão da Barra sofreu com a expulsão de Dudu e, logo após o jogador deixar o campo, o Tricolor das Laranjeiras marcou o gol que garantiu a vitória adversária em pleno Barradão.

Após o apito final, o camisa 10 e craque do time, Matheuzinho, atribuiu a derrota ao período em que o Vitória esteve com um jogador a menos em campo, mesmo que, no final do primeiro tempo, o Fluminense também tenha tido um atleta expulso, igualando o número de jogadores em campo.

Para o meio-campista, o Vitória até conseguiu equilibrar as forças depois que as equipes ficaram com 10 x 10, mas o futebol “é detalhe” e o goleiro Fábio estava em uma noite inspirada.

“Acho que jogar com um a menos é muito difícil, mas a gente estava controlando bem. Depois que ficamos com um a menos, ficou ainda mais difícil e acabamos tomando o gol. Tivemos que arriscar ali. Arriscando, às vezes conseguimos roubar a bola deles e chegar ao gol [...] Quando ficou 10x10, igualou mais, mas futebol é detalhe. Infelizmente, o Fábio estava no dia dele hoje, e não conseguimos fazer o gol e sair com o empate”, afirmou Matheuzinho.

Próximo jogo

O Vitória só volta a campo no próximo domingo, 28, às 11h, contra o Grêmio, em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro — sem dois jogadores e com uma dúvida na equipe.