Vitória perde Dudu e Pepê contra o Grêmio; Fabri preocupa por lesão

Rodrigo Chagas não poderá contar com os meias Dudu e Pepê, suspensos, e se preocupa com a lesão do atacante Fabri

20/09/2025 - 18:18 h
O Vitória terá importantes desfalques para a próxima rodada do Brasileirão contra o Grêmio. O técnico Rodrigo Chagas não poderá contar com Dudu e Pepê, suspensos, e ainda tem dúvidas sobre Fabri.
O Vitória terá importantes desfalques para a próxima rodada do Brasileirão contra o Grêmio. O técnico Rodrigo Chagas não poderá contar com Dudu e Pepê, suspensos, e ainda tem dúvidas sobre Fabri. -

Além da derrota, a partida contra o Fluminense, neste sábado, 20, trouxe dores de cabeça ao técnico Rodrigo Chagas. Isso porque o volante Dudu e o meio-campista Pepê foram advertidos e desfalcarão o Vitória contra o Grêmio, na próxima rodada do Brasileirão.

Dudu foi expulso após receber dois cartões amarelos na partida diante do Fluminense. Já Pepê levou o terceiro cartão amarelo no mesmo jogo e cumprirá suspensão automática contra a equipe gaúcha.

Leia Também:

Vitória perde para o Fluminense no Barradão e se complica no Z-4
Reforço do Vitória, Kike Saverio está fora do jogo contra o Fluminense
Vitória SAF: saiba detalhes sobre a reunião do Grupo de Trabalho

Além disso, o atacante Fabri também preocupa. O jogador entrou no decorrer da partida, mas precisou ser substituído após sentir a parte posterior da coxa, iniciando tratamento ainda no banco de reservas.

O confronto entre Vitória e Grêmio será no próximo domingo, 28, às 11h, em duelo direto na luta contra o rebaixamento, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Arena do Grêmio.

Brasileirão 2025 Dudu Fabri Grêmio Pepê vitória

