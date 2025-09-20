Vitória perde Dudu e Pepê contra o Grêmio; Fabri preocupa por lesão

O Vitória terá importantes desfalques para a próxima rodada do Brasileirão contra o Grêmio. O técnico Rodrigo Chagas não poderá contar com Dudu e Pepê, suspensos, e ainda tem dúvidas sobre Fabri. - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Além da derrota, a partida contra o Fluminense, neste sábado, 20, trouxe dores de cabeça ao técnico Rodrigo Chagas. Isso porque o volante Dudu e o meio-campista Pepê foram advertidos e desfalcarão o Vitória contra o Grêmio, na próxima rodada do Brasileirão.

Dudu foi expulso após receber dois cartões amarelos na partida diante do Fluminense. Já Pepê levou o terceiro cartão amarelo no mesmo jogo e cumprirá suspensão automática contra a equipe gaúcha.

Além disso, o atacante Fabri também preocupa. O jogador entrou no decorrer da partida, mas precisou ser substituído após sentir a parte posterior da coxa, iniciando tratamento ainda no banco de reservas.

O confronto entre Vitória e Grêmio será no próximo domingo, 28, às 11h, em duelo direto na luta contra o rebaixamento, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Arena do Grêmio.