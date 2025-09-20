Rodrigo Chagas avalia expulsão de Dudu como "fator preponderante"

O técnico Rodrigo Chagas abriu o jogo sobre a derrota do Vitória para o Fluminense. Ele classificou a expulsão de Dudu como decisiva e justificou suas escolhas táticas na partida. - Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

O Vitória sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, neste sábado, 20, ao ser superado pelo Fluminense por 1 a 0, em pleno Barradão. O único gol da partida foi marcado por Hércules, ainda no primeiro tempo, logo após a expulsão do volante Dudu, que complicou a equipe rubro-negra. Com o resultado, o Leão da Barra permanece na zona de rebaixamento, com 22 pontos, ocupando a 17ª posição, podendo ser ultrapassado pelo Juventude até o final da rodada.

Em entrevista após o jogo, o técnico Rodrigo Chagas comentou sobre a dificuldade de atuar com um jogador a menos e analisou os desdobramentos da expulsão de Dudu. “Sinceramente, estou buscando fazer o meu melhor no clube. A dor da derrota é grande, especialmente sendo torcedor do clube, mas infelizmente faz parte. A expulsão de Dudu foi realmente um fator preponderante, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, conseguimos equilibrar um pouco mais, mas faltou efetividade. Criamos várias oportunidades, mas não conseguimos concluir”, afirmou.

Rodrigo também explicou a mudança feita no primeiro tempo, com a substituição de Osvaldo, que gerou questionamentos entre torcedores e imprensa: “A substituição foi para suprir a necessidade causada pela expulsão de Dudu. Precisávamos de alguém para ocupar a função de segundo volante, e tive que optar entre Osvaldo, Matheuzinho ou Erick. Essa foi a melhor decisão naquele momento para equilibrar o meio-campo”.

O treinador ainda comentou sobre a questão mental da equipe e o trabalho diário para manter o controle emocional em partidas tão importantes. “A conversa tem sido muito boa. Tivemos uma semana excelente de treinamento, e a equipe entra para os jogos confiante. Precisamos fortalecer muito mais o aspecto mental, além da parte técnica e tática, para recuperar resultados que não foram positivos”, completou.

O Vitória volta a campo no próximo domingo, 28, às 11h, para enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre, em duelo direto na luta contra o rebaixamento, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.