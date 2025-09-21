Rogério Ceni traça objetivo do Bahia no Campeonato Brasileiro

O técnico Rogério Ceni, do Bahia, revelou a meta do clube na reta final do Campeonato Brasileiro: garantir uma vaga na Libertadores. O treinador destacou a importância de lutar pela permanência no G-6 e falou sobre o momento da equipe. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Vivo apenas no Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni traçou uma meta para o Bahia na reta final da competição. Neste sábado, 20, após o empate em 1 a 1 com o Ceará, o treinador destacou, em coletiva, que apesar de o resultado não ter sido o ideal, o ponto conquistado foi importante para “estancar” a sequência de derrotas e revelou o objetivo do Esquadrão.

Temos como objetivo jogar a Libertadores no ano que vem [...] é o que a gente espera minimamente conseguir Rogério Ceni - técnico do Bahia

Ceni garantiu que, mesmo atravessando um momento mais turbulento — deixando o G-4, caindo para a 6ª posição e correndo o risco de sair do G-6 ainda nesta rodada —, o Bahia faz uma boa campanha e seguirá brigando por uma vaga entre os seis primeiros colocados da Série A do Campeonato Brasileiro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Contudo, o treinador admitiu que disputar as três primeiras posições, dominadas por Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, será difícil. Por isso, enfatizou a necessidade de lutar pela permanência no grupo dos seis primeiros, que garante vaga na Libertadores de 2026.

Eu acho que pelos três primeiros fica difícil brigar, mas a gente espera estar entre as seis primeiras posições Rogério Ceni - treinador do Bahia

O comandante também ressaltou que, embora para muitos torcedores as atuações recentes possam ter transmitido a sensação de “comodismo”, o elenco vem sofrendo com o desgaste físico: “São muitos jogos seguidos, chega um momento, na reta final, em que é cansativo [...] é normal acontecer isso".

Visando voltar aos trilhos para alcançar o objetivo traçado, o Bahia volta a campo nesta quarta-feira, 24, às 19h30, diante do Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro, em duelo atrasado válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, podendo contar com um reforço importante.

