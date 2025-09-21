META TRAÇADA!
Rogério Ceni traça objetivo do Bahia no Campeonato Brasileiro
Treinador garante briga por vaga na Libertadores: "é o que a gente espera minimamente conseguir"
Por Téo Mazzoni
Vivo apenas no Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni traçou uma meta para o Bahia na reta final da competição. Neste sábado, 20, após o empate em 1 a 1 com o Ceará, o treinador destacou, em coletiva, que apesar de o resultado não ter sido o ideal, o ponto conquistado foi importante para “estancar” a sequência de derrotas e revelou o objetivo do Esquadrão.
Temos como objetivo jogar a Libertadores no ano que vem [...] é o que a gente espera minimamente conseguir
Ceni garantiu que, mesmo atravessando um momento mais turbulento — deixando o G-4, caindo para a 6ª posição e correndo o risco de sair do G-6 ainda nesta rodada —, o Bahia faz uma boa campanha e seguirá brigando por uma vaga entre os seis primeiros colocados da Série A do Campeonato Brasileiro.
Contudo, o treinador admitiu que disputar as três primeiras posições, dominadas por Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, será difícil. Por isso, enfatizou a necessidade de lutar pela permanência no grupo dos seis primeiros, que garante vaga na Libertadores de 2026.
Eu acho que pelos três primeiros fica difícil brigar, mas a gente espera estar entre as seis primeiras posições
O comandante também ressaltou que, embora para muitos torcedores as atuações recentes possam ter transmitido a sensação de “comodismo”, o elenco vem sofrendo com o desgaste físico: “São muitos jogos seguidos, chega um momento, na reta final, em que é cansativo [...] é normal acontecer isso".
Visando voltar aos trilhos para alcançar o objetivo traçado, o Bahia volta a campo nesta quarta-feira, 24, às 19h30, diante do Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro, em duelo atrasado válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, podendo contar com um reforço importante.
