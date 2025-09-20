NÃO DEU!
Bahia empata com o Ceará e pode perder vaga no G-6 do Brasileirão
Tricolor de Aço saiu atrás no placar, mas buscou o empate com gol de Willian José
Por Téo Mazzoni
O Bahia visitou o Ceará no Castelão, em Fortaleza, e ficou apenas no empate por 1 a 1. Neste sábado, 20, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni entrou em campo precisando de um triunfo para tentar voltar ao G-4 do Campeonato Brasileiro, mas, após sair atrás no placar, conseguiu apenas o gol de empate. Os gols da partida foram marcados por Lourenço, de pênalti para o Vozão, enquanto Willian José balançou a rede para o Tricolor de Aço.
Com o resultado, o Bahia permaneceu no G-6 do Brasileirão, ocupando a 6ª posição com 37 pontos, mas ainda podendo ser ultrapassado pelo São Paulo até o final da rodada. Contudo, vale destacar que o Esquadrão possui dois jogos atrasados na Série A.
O jogo
No primeiro tempo, o Bahia teve dificuldade para impor seu ritmo de jogo — característica da equipe em partidas fora de casa. Por isso, quem começou pressionando foi o Ceará, com Paulo Baya e Diego, mas sem sucesso.
O Bahia só chegou com perigo pela primeira vez aos 22 minutos, quando Michel Araújo fez uma bela jogada e finalizou de esquerda, obrigando o goleiro Bruno Ferreira a fazer uma grande defesa. Apenas cinco minutos depois, Willian José testou o arqueiro. Após passe de Michel Araújo, o camisa 12 chutou forte, mas Bruno Ferreira defendeu novamente.
Quando o primeiro tempo caminhava para um agitado zero a zero, o Ceará teve um pênalti a seu favor. Já nos acréscimos, o lateral-direito Santiago Arias cometeu falta nas costas de Aylon dentro da área, e o árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança, o goleiro Ronaldo chegou a defender o chute de Lourenço, mas o próprio atacante aproveitou o rebote e abriu o placar: 1 a 0 Ceará.
Apesar do gol sofrido no fim da etapa inicial, a angústia da torcida tricolor durou pouco. Aos 11 minutos do segundo tempo, Sanabria encontrou Éverton Ribeiro infiltrando na área do Ceará e, com um toque sutil, deixou Willian José livre para empurrar a bola para o fundo das redes: 1 a 1 e empate do Bahia.
Com o ânimo renovado após o empate, o Bahia partiu para cima e quase virou o placar. Em boa jogada, Kayky rolou a bola para Jean Lucas, que acertou um chute no ângulo, mas o goleiro Bruno Ferreira realizou mais uma defesa espetacular. Bruno Ferreira continuou inspirado. Éverton Ribeiro lançou Sanabria, que ganhou da defesa e cabeceou com perfeição, mas o arqueiro alvinegro, muito ágil, evitou o gol da virada tricolor.
Praticamente no último lance do jogo, o Ceará quase garantiu os três pontos com Vina, ex-jogador do Bahia. O meio-campista saiu cara a cara com o gol após lambança da defesa tricolor e chutou contra o goleiro Ronaldo, que desviou e mandou a bola para a trave.
Ficha técnica
Ceará x Bahia
- O que: 24ª rodada do Campeonato Brasileiro
- Data: 20/09 - às 18h30
- Local: Castelão, Fortaleza
Arbitragem
- Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
- Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)
- Assistente 2: Schumacher Marques Gomes (PB)
- Quarto árbitro: Kleber Ariel Goncalves Silva (PR)
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Escalações
Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly, Kayky e Sanabria. Técnico: Rogério Ceni.
Próximo jogo
O Bahia volta à campo já nesta quarta-feira, 24, às 19h30, em São Januário, contra o Vasco, em duelo atrasado válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025.
