"PONTO IMPORTANTE"

Bahia: Willian José valoriza ponto e diz que não perder foi vital

Atacante ressaltou a importância do ponto conquistado fora de casa contra o Ceará

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

20/09/2025 - 21:01 h
Willian José valorizou o empate do Bahia contra o Ceará e destacou a importância de somar pontos para não perder a vaga no G-6
Willian José valorizou o empate do Bahia contra o Ceará e destacou a importância de somar pontos para não perder a vaga no G-6

Sem vencer há três jogos, o Bahia pode perder sua vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro nesta rodada. Após o empate por 1 a 1 contra o Ceará, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni permaneceu na 6ª colocação do Brasileirão, mas terá que torcer por um empate ou derrota do São Paulo contra o Santos neste domingo, 21.

Apesar da sequência negativa e do resultado indesejado, o atacante Willian José — autor do gol de empate e artilheiro do Bahia na temporada — valorizou o ponto conquistado no Castelão, destacando que o “mais importante foi não perder”.

Um ponto importante para nós hoje [...] Considero que o mais importante foi não perder e seguir somando pontos
Willian José - atacante do Bahia

Para o camisa 12, o Bahia foi ao Castelão em busca dos três pontos, mas ressaltou que todos os times que enfrentam o Ceará em sua casa encontram muitas dificuldades: “É um adversário muito difícil, bem treinado e que sabe o que faz".

Leia Também:

Rodrigo Chagas avalia expulsão de Dudu como "fator preponderante"
Torcedores são presos em Salvador com granadas e armas antes de jogo
Matheuzinho avalia expulsão de Dudu: "jogar com um a menos é difícil"

Visando reencontrar o caminho dos triunfos e voltar a sonhar com o G-4 do Campeonato Brasileiro, o Bahia volta a campo nesta quarta-feira, 24, às 19h30, em São Januário, contra o Vasco, em duelo atrasado válido pela 16ª rodada da Série A do Brasileirão.

