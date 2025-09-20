"PONTO IMPORTANTE"
Bahia: Willian José valoriza ponto e diz que não perder foi vital
Atacante ressaltou a importância do ponto conquistado fora de casa contra o Ceará
Por Téo Mazzoni
Sem vencer há três jogos, o Bahia pode perder sua vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro nesta rodada. Após o empate por 1 a 1 contra o Ceará, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni permaneceu na 6ª colocação do Brasileirão, mas terá que torcer por um empate ou derrota do São Paulo contra o Santos neste domingo, 21.
Apesar da sequência negativa e do resultado indesejado, o atacante Willian José — autor do gol de empate e artilheiro do Bahia na temporada — valorizou o ponto conquistado no Castelão, destacando que o “mais importante foi não perder”.
Um ponto importante para nós hoje [...] Considero que o mais importante foi não perder e seguir somando pontos
Para o camisa 12, o Bahia foi ao Castelão em busca dos três pontos, mas ressaltou que todos os times que enfrentam o Ceará em sua casa encontram muitas dificuldades: “É um adversário muito difícil, bem treinado e que sabe o que faz".
Leia Também:
Visando reencontrar o caminho dos triunfos e voltar a sonhar com o G-4 do Campeonato Brasileiro, o Bahia volta a campo nesta quarta-feira, 24, às 19h30, em São Januário, contra o Vasco, em duelo atrasado válido pela 16ª rodada da Série A do Brasileirão.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes