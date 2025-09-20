Menu
HOME > ESPORTES
VAI VOLTAR?

Rogério Ceni projeta retorno de atacante para duelo diante do Vasco

Técnico do Bahia revelou a expectativa de contar com Ademir contra o Vasco e lamentou a ausência de opções no setor ofensivo

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

20/09/2025 - 22:05 h
O técnico Rogério Ceni falou sobre a expectativa de ter Ademir de volta no próximo jogo do Bahia contra o Vasco. Ele também analisou o empate com o Ceará e a falta de opções no setor ofensivo.
O técnico Rogério Ceni falou sobre a expectativa de ter Ademir de volta no próximo jogo do Bahia contra o Vasco. Ele também analisou o empate com o Ceará e a falta de opções no setor ofensivo.

O Bahia empatou com o Ceará por 1 a 1 na noite deste sábado, 20, e corre o risco de perder a vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado indesejado e da atuação abaixo do esperado — algo recorrente em jogos fora de casa —, o técnico Rogério Ceni trouxe uma notícia que pode servir de alento em meio à fase conturbada: o retorno de Ademir.

Lesionado há praticamente um mês, o camisa 7 tricolor deve voltar aos treinos na segunda-feira, 22, e existe a expectativa de que possa atuar entre 10 e 20 minutos na partida contra o Vasco, nesta quarta-feira, 24, conforme revelou Ceni.

Vamos torcer para que o Ademir volte bem, quem sabe podendo jogar 10, 15 ou 20 minutos na quarta-feira para nos ajudar
Rogério Ceni - técnico do Bahia

Segundo o comandante, a ausência de jogadores lesionados tem sido determinante, especialmente no setor ofensivo. A falta de peças de reposição limita as opções nas substituições e impede a manutenção do nível de atuação em determinados momentos da partida.

“Esses jogadores que estão fora fazem muita falta em alguns setores [...] No meio-campo, temos melhores opções de troca, mas no ataque sentimos bastante a ausência de peças que podem dar continuidade ao que, por exemplo, o Sanabria fez nos minutos em que esteve em campo”, explicou.

Bahia: Willian José valoriza ponto e diz que não perder foi vital
Rodrigo Chagas avalia expulsão de Dudu como "fator preponderante"
Torcedores são presos em Salvador com granadas e armas antes de jogo

O técnico Rogério Ceni também destacou que, em muitas situações, a última substituição acaba sendo improvisada:

Normalmente, nossa última troca acaba sendo um atacante por um meia, ou até por um lateral
Rogério Ceni - treinador do Bahia

Mesmo reconhecendo que o empate não era o resultado desejado, o técnico fez questão de valorizar a postura da equipe, que conseguiu competir fora de casa diante de um adversário com muita força física, como é o caso do Ceará. Para ele, o desempenho foi melhor do que nas partidas contra Mirassol e Fluminense, e pode servir como motivação para o próximo desafio.

“Fomos um time competitivo. Fisicamente, jogar contra o Ceará é difícil. Levamos um ponto, que não é o ideal, pois gostaríamos de ter vencido, mas foi importante estancar a sequência de duas derrotas. Agora temos um jogo atrasado do primeiro turno, fora de casa também, contra o Vasco, que será igualmente difícil”, concluiu Ceni.

Ademir Bahia Brasileirão Rogério Ceni série a vasco

